2019-11-13T13:32:22+03:00
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Премьера на РЕН ТВ: «СОВБЕЗ с Сергеем Бадюком»

зрителей ждут новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания
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Ведущим проекта выступил инструктор спецназа ГРУ и ФСБ, мастер боевых искусств, русский богатырь Сергей Бадюк. Фото: пресс-служба Рен ТВВедущим проекта выступил инструктор спецназа ГРУ и ФСБ, мастер боевых искусств, русский богатырь Сергей Бадюк. Фото: пресс-служба Рен ТВ
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Специальным эфирным событием телеканала станет показ нового 4-серийного документального боевика. Ведущим проекта выступил инструктор спецназа ГРУ и ФСБ, мастер боевых искусств, русский богатырь Сергей Бадюк

В пятницу, 15 ноября, на РЕН ТВ состоится настоящая мужская премьера: специальный проект «СОВБЕЗ», программа для тех, кому не надо объяснять, с чего начинается Родина. О главных мировых событиях расскажет Сергей Бадюк – известного телеведущего и военного корреспондента отличает не только могучее сложение, но и экспертное владение материалом.

О многих вещах современный зритель, живущий в эпоху заголовков, что-то знает, где-то слышал, но в действительности не имеет ни малейшего представления. Фото: пресс-служба Рен ТВ

О многих вещах современный зритель, живущий в эпоху заголовков, что-то знает, где-то слышал, но в действительности не имеет ни малейшего представления. Фото: пресс-служба Рен ТВ

О чём думают мужчины, что им на самом деле интересно, какую информацию они ищут, но не могут найти – это сфера компетенции нового спецпроекта РЕН ТВ. О многих вещах современный зритель, живущий в эпоху заголовков, что-то знает, где-то слышал, но в действительности не имеет ни малейшего представления.

«СОВБЕЗ» в деталях изучает всё лучшее, что было накоплено человечеством в войнах и гонках вооружения в мирные времена. От тактики и снаряжения римских легионов до флайбордов французского спецназа, стай китайских морских дронов и морального кодекса настоящего русского богатыря.

«СОВБЕЗ» в деталях изучает всё лучшее, что было накоплено человечеством в войнах и гонках вооружения в мирные времена. Фото: пресс-служба Рен ТВ

«СОВБЕЗ» в деталях изучает всё лучшее, что было накоплено человечеством в войнах и гонках вооружения в мирные времена. Фото: пресс-служба Рен ТВ

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь – в новом спецпроекте РЕН ТВ.

Смотрите премьеру документального боевика «СОВБЕЗ с Сергеем Бадюком» – 15 ноября, с 9:00, только на РЕН ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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