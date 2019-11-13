Трамп предложил Эрдогану $100 млрд за развод с Россией

13 ноября завершается визит президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана в Вашингтон для переговоров с заокеанским коллегой — Дональдом Трампом. Два лидера встречались один на один, но, в лучших традициях нынешней американской политики, вскоре после их рукопожатия в прессу утекли занятные подробности.

Оказывается, хозяин Белого Дома обсуждал с высоким гостем некое торговое соглашение. Да, две недели назад, после неожиданного ввода турецких войск в Сирийский Курдистан (откуда накануне ушли американцы), Конгресс США принял пакет санкций против экономики своего союзника по НАТО. Но Трамп, похоже, предлагал Эрдогану это соглашение обойти. Например, издав ряд президентских указов о новых, более удобных для Анкары таможенных правилах, не требующих одобрения Конгресса. Выгода для турецкой экономики от «улучшенных» тарифов составила бы $100 млрд.

По сути, это могло быть платой за возврат Анкары к традиционному партнёрству с Вашингтоном и отказ от ключевых проектов с Россией. Таких, например, как покупка наших зенитно-ракетных комплексов С-400 или совместное решение Сирийского кризиса без участия американцев.

Так что же, теперь наш южный друг Эрдоган развернется с Севера на Запад? На вопросы «КП» ответил эксперт-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

1. Получается, Анкара и Вашингтон снова друзья?

— Турецко-американские отношения сегодня находятся на историческом дне. И это не преувеличение. Например, Палата Представителей (нижняя палата Конгресса США, контролируется противниками Трампа — демократами) приняла резолюцию, объявившую репрессии против нетитульных национальностей в Турции больше ста лет назад в разгар Первой мировой войны — «геноцидом армян». Для Анкары этот исторический вопрос является чрезвычайно болезненным, и такую позицию конгрессменов (к тому же накануне визита собственного лидера в США) она воспринимает как пощёчину.

С другой стороны, Палата представителей пытается объявить Трампу импичмент. Предлог может быть каким угодно — хоть мифической «сговор с Кремлем», хоть нынешние «переговоры с Анкарой в обход решений Конгресса». Под таким давлением встречи американских и турецких лидеров ещё не проходили никогда, и прорывных результатов для обеих сторон ждать сложно.

2. Эрдоган «разведется» с Россией и станет сателлитом США?

— Символично, что $100 млрд — как раз сумма товарооборота, к которой хотели прийти Москва и Анкара после улучшения отношений (для сравнения, это равно сумме нашего товарооборота с другим новым восточным партнёром, Китаем, и лишь в 2,5-3 раза меньше, чем с Евросоюзом). Тем самым Трамп пытается сыграть на свою аудиторию, показав, что он так легко перекупил Турцию. Другое дело — реальность. Думаю, Эрдоган не сможет выстроить тех же равноправных взаимоотношений с Белым домом, что и с Россией, да и в Конгрессе США у лидера Турции слишком много врагов.

Задача нашего Южного соседа — балансировать между двумя центрами силами: Россией и США. И в любом случае Анкара будет демонстрировать, что равноудалена как от Москвы, так и от Вашингтона.