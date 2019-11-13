Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и выход из-под санкций

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-13T07:28:55+03:00

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Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговую сделку на 100 миллионов долларов на выгодных для республики условиях.

Также Вашингтон готов предоставить Анкаре помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые планируется ввести в связи с покупкой ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Условия налаживания отношения между странами прописаны в письме, которое было отправлено Эрдогану Трампом на прошлой неделе. Примерно с такими же предложениями американский лидер обращался к турецким властям в октябре, пытаясь остановить военную операцию "Источник мира" в Сирии, но безуспешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU