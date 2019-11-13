Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и выход из-под санкций
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговую сделку на 100 миллионов долларов на выгодных для республики условиях.
Также Вашингтон готов предоставить Анкаре помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые планируется ввести в связи с покупкой ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Условия налаживания отношения между странами прописаны в письме, которое было отправлено Эрдогану Трампом на прошлой неделе. Примерно с такими же предложениями американский лидер обращался к турецким властям в октябре, пытаясь остановить военную операцию "Источник мира" в Сирии, но безуспешно.
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ИСТОЧНИК KP.RU