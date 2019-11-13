2019-11-13T19:06:07+03:00
Звезды

Жена Дмитрия Маликова пристыдила дочку за неподобающее поведение

Стефания рассердила маму реакцией на поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стефания рассердила маму реакцией на поклонниковСтефания рассердила маму реакцией на поклонниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В семье Дмитрия Маликова трое детей. Самому младшему наследнику - Марку - скоро исполнится три года. А вот дочери музыканта - 19-летняя Стеша и 34-летняя Ольга - уже взрослые. Обе девушки поступили в МГИМО. Старшая замужем за бизнесменом, а вот средняя пока еще грызет гранит науки и о женихах не думает.

Стеша Маликова все свое время посвящает учебе. Девушка не раз признавалась, что у нее ни на что не хватает ни сил, ни времени. А на днях она столкнулась с назойливыми поклонниками, которые буквально вывели ее из себя. "Пока у меня нет возможности делиться с вами тем, что происходит в моей жизни, потому что в ней происходит только учеба. Я очень устаю, и у меня физически не хватает сил ни на что другое", - пожаловалась блондинка в блоге.

А потом огорошила признанием: "Сегодня сидела в «Шоколаднице» на Фрунзенской, делала уроки, никому не мешала. Вдруг максимально близко к моему столику подходят две девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно...".

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В моей жизни происходит только учеба...
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Звездную наследницу возмутили бурные эмоции и фамильярность поклонниц. "Мы тоже часто видим с подругами кого-то, кто вызывает у нас бурные эмоции. Но мы не оглашаем фамилии так развязно и фамильярно. Есть ли у вас чувство такта, девочки из «Шоколадницы»? Задумайтесь", - призвала она публику.

Фолловеры немедленно отреагировали на пост дочки Димы Маликова. Одни упрекнули Стешу в том, что она сама поступила некорректно, высказавшись о ситуации. Другие поддержали юную красавицу, а третьи заявили, что модное кафе - "не место для учебы и уроки надобно делать дома".

И тут неожиданно в комментарии к Стеше нагрянула мама. Девушка получила настоящий нагоняй от родительницы за неподобающее поведение. "На твоего папу такая реакция уже 30 лет. Каждый день. Но никогда он не фыркнул ни на одного человека. Лишь добрая улыбка и приветствие. Учись, Стешенька! И еще. Хорошо, что узнают. Хуже, когда перестанут", - отметила умудренная опытом мать семейства.

пока у меня нет возможности делиться с вами тем, что происходит в моей жизни, потому что в ней происходит только учеба, я очень устаю, и у меня физически не хватает сил ни на что другое. Так вот, сегодня сидела в Шоколаднице на Фрунзенской, делала уроки, никому не мешала. Вдруг максимально близко к моему столику подходят 2 девочки и кричат: «Это Маликова». Меня это смутило, потому что это было очень громко и неуместно..

ИСТОЧНИК KP.RU

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