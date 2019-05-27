Дмитрий Маликов показал сына от суррогатной мамы

Дмитрий Маликов души не чает в своих детях. Он разместил в блоге фото, на котором 19-летняя Стефания держит на руках Марка, рожденного суррогатной матерью.

"Одна уже большая, а другой еще маленький", - подписал снимок Дмитрий Маликов, который вот уже 27 лет женат на Елене Изаксон. 56-летняя супруга старше певца на семь лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива и воспитывает двоих детей: 19-летнюю Стефанию, которая учится в МГИМО, и 1,5-годовалого Марка.

dmitriy_malikov Стеша и Марк

Сын артиста растет не похожим на своих родителей. Дмитрий и его жена Елена шатены, а у Марка пока что светлые волосы.

Подписчики умились кадру. Малыш Марк произвел настоящий фурор. "Чудесные дети у Вас!", "Вот оно - счастье, и больше ничего не надо", "Вы очень счастливый человек, Дмитрий", "Какой хорошенький карапуз", "Беленький ангелок", "Какие же они сладкие маленькие, такое умиление", "Дмитрий, у вас с супругой получаются красивые дети! И это понятно", - прокомментировали фотографию подписчики певца.

steshamalikova Как я жила без тебя раньше?

По мнению фолловеров, мальчик гораздо больше похож на дедушку Юрия Маликова или свою старшую сестру Стефанию. Она, кстати, как и брат, в юном возрасте была блондинкой. Девушка очень любит нянчить брата.

Напомним, Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом накануне своего 48-летия. Марк был рожден суррогатной мамой. Ее имя держат в секрете. По слухам, артист заплатил суррогатной маме "кругленькую" сумму за роды. К слову, роды младшего сына и старшей дочери Маликовых принимал один и тот же врач. Дмитрий и Елена почти целую неделю скрывали появление мальчика на свет. Только в свой день рождения певец поделился радостной новостью, а выбрал ребенку имя и вовсе через два месяца.