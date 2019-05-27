2019-05-27T15:38:45+03:00
Звезды

Дмитрий Маликов показал сына от суррогатной мамы

Малыш произвел настоящий фурор
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом накануне своего 48-летияДмитрий Маликов во второй раз стал отцом накануне своего 48-летияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дмитрий Маликов души не чает в своих детях. Он разместил в блоге фото, на котором 19-летняя Стефания держит на руках Марка, рожденного суррогатной матерью.

"Одна уже большая, а другой еще маленький", - подписал снимок Дмитрий Маликов, который вот уже 27 лет женат на Елене Изаксон. 56-летняя супруга старше певца на семь лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива и воспитывает двоих детей: 19-летнюю Стефанию, которая учится в МГИМО, и 1,5-годовалого Марка.

dmitriy_malikovdmitriy_malikov
Стеша и Марк
37956 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сын артиста растет не похожим на своих родителей. Дмитрий и его жена Елена шатены, а у Марка пока что светлые волосы.

Подписчики умились кадру. Малыш Марк произвел настоящий фурор. "Чудесные дети у Вас!", "Вот оно - счастье, и больше ничего не надо", "Вы очень счастливый человек, Дмитрий", "Какой хорошенький карапуз", "Беленький ангелок", "Какие же они сладкие маленькие, такое умиление", "Дмитрий, у вас с супругой получаются красивые дети! И это понятно", - прокомментировали фотографию подписчики певца.

steshamalikovasteshamalikova
Как я жила без тебя раньше?
24365 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По мнению фолловеров, мальчик гораздо больше похож на дедушку Юрия Маликова или свою старшую сестру Стефанию. Она, кстати, как и брат, в юном возрасте была блондинкой. Девушка очень любит нянчить брата.

Напомним, Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом накануне своего 48-летия. Марк был рожден суррогатной мамой. Ее имя держат в секрете. По слухам, артист заплатил суррогатной маме "кругленькую" сумму за роды. К слову, роды младшего сына и старшей дочери Маликовых принимал один и тот же врач. Дмитрий и Елена почти целую неделю скрывали появление мальчика на свет. Только в свой день рождения певец поделился радостной новостью, а выбрал ребенку имя и вовсе через два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дмитрий Маликов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедр
Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины
Посол Германии в РФ заявил, что покидает свой пост, оставаясь другом России
Производители стеклотары поддержали идею со сдачей стеклотары в магазины
В немецком городе Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны
Официальный курс евро снизился на 13,23 копейки
Депутат Госдумы сообщил о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами
Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человек
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга