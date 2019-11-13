"Настоящая катастрофа": Появились первые жертвы наводнения в Венеции

Сезонное наводнение в Венеции унесло жизни по меньшей мере двух человек. Оба мужчины погибли на острове Пеллестрина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743455" frameborder="0"></iframe> Венеция наводнена рекордным за последние 50 лет приливом.

Одного из них ударило током при попытке перезапустить электрический насос в затопленном доме. Причины смерти второго - устанавливаются.

Затопленный магазин модных сумок, продавцы уже подсчитывают ущерб.Фото: REUTERS

Тем временем, уровень воды в итальянском городе достиг 187 см. До рекордного подъема 1966 года в 194 см осталось совсем немного. Затоплено более 80% всей Венеции. Власти близки к тому, чтобы объявить чрезвычайное положение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743559" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Венеции.Венеция переживает настоящую катастрофу. Этот уникальный город окончательно уходит под воду…

Затопленная площадь Святого Марка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743520" frameborder="0"></iframe> Венеция переживает наводнение.

"Мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - прокомментировал ситуацию мэр города Луиджи Бруньяро.

Местами улицы Венеции отличаются от каналов лишь глубиной воды.Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что историческая часть Венеции, в том числе собор Святого Марка, серьезно подтоплены. Склеп храма был заполнен водой доверху во время прилива, однако оценить насколько сильный нанесен ущерб его архитектурному облику, пока невозможно. Также пострадали несколько десятков судов, в том числе катера.

Группа китайских туристов в Венеции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синоптики считают, что в ближайшие несколько дней вода немного уйдет, однако уже 15 числа наводнение может вернуться с новой силой. Ситуацию усугубляют обильные осадки и сильный ветер с моря, передает агентство ANSA.

Уличные кафе не пользуются особой популярностью по понятным причинам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательно, что, несмотря на все эти проблемы, жизнь венецианцев протекает в "обычном русле". Для таких ситуаций у них своя есть специальная экипировка.

Работник лавки оптики пытается спасти свой магазин от воды.Фото: REUTERS

"Кафе работают, но ты сидишь (или стоишь, если это бар) в воде. У местных жителей, которым по работе нужно ходить по улице, есть высокие сапоги, почти до бедра. Кто-то отпрашивается, но это примерно как мороз в -35 градусов в России", - цитирует сайт телеканал "360" местную жительницу Ксению Волкову.

Многочисленные туристы стараются не унывать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS