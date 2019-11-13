2019-11-13T15:16:49+03:00
В мире

"Настоящая катастрофа": Появились первые жертвы наводнения в Венеции

Историческая часть итальянского города серьезно пострадала [фото, видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Поднявшаяся вода вынесла лодку на одну из узких улочек Венеции.Поднявшаяся вода вынесла лодку на одну из узких улочек Венеции.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сезонное наводнение в Венеции унесло жизни по меньшей мере двух человек. Оба мужчины погибли на острове Пеллестрина.

Венеция наводнена рекордным за последние 50 лет приливом.

Одного из них ударило током при попытке перезапустить электрический насос в затопленном доме. Причины смерти второго - устанавливаются.

Затопленный магазин модных сумок, продавцы уже подсчитывают ущерб. Фото: REUTERS

Затопленный магазин модных сумок, продавцы уже подсчитывают ущерб.Фото: REUTERS

Тем временем, уровень воды в итальянском городе достиг 187 см. До рекордного подъема 1966 года в 194 см осталось совсем немного. Затоплено более 80% всей Венеции. Власти близки к тому, чтобы объявить чрезвычайное положение.

Наводнение в Венеции.Венеция переживает настоящую катастрофу. Этот уникальный город окончательно уходит под воду…

Затопленная площадь Святого Марка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затопленная площадь Святого Марка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венеция переживает наводнение.

"Мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать", - прокомментировал ситуацию мэр города Луиджи Бруньяро.

Местами улицы Венеции отличаются от каналов лишь глубиной воды. Фото: REUTERS

Местами улицы Венеции отличаются от каналов лишь глубиной воды.Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что историческая часть Венеции, в том числе собор Святого Марка, серьезно подтоплены. Склеп храма был заполнен водой доверху во время прилива, однако оценить насколько сильный нанесен ущерб его архитектурному облику, пока невозможно. Также пострадали несколько десятков судов, в том числе катера.

Группа китайских туристов в Венеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа китайских туристов в Венеции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синоптики считают, что в ближайшие несколько дней вода немного уйдет, однако уже 15 числа наводнение может вернуться с новой силой. Ситуацию усугубляют обильные осадки и сильный ветер с моря, передает агентство ANSA.

Уличные кафе не пользуются особой популярностью по понятным причинам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уличные кафе не пользуются особой популярностью по понятным причинам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательно, что, несмотря на все эти проблемы, жизнь венецианцев протекает в "обычном русле". Для таких ситуаций у них своя есть специальная экипировка.

Работник лавки оптики пытается спасти свой магазин от воды. Фото: REUTERS

Работник лавки оптики пытается спасти свой магазин от воды.Фото: REUTERS

"Кафе работают, но ты сидишь (или стоишь, если это бар) в воде. У местных жителей, которым по работе нужно ходить по улице, есть высокие сапоги, почти до бедра. Кто-то отпрашивается, но это примерно как мороз в -35 градусов в России", - цитирует сайт телеканал "360" местную жительницу Ксению Волкову.

Многочисленные туристы стараются не унывать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многочисленные туристы стараются не унывать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венеция уходит под воду.Затоплено свыше 80% города

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сменить полуголых моделей на пожилых министров: Король инстаграма решил баллотироваться в президенты США
Ден Билзерян прославился тем, что публикует в соцсетях фото дорогих машин, оружия и себя в окружении обнаженных моделей, а в 2014 году он отличился тем, что скинул порнозвезду с крыши особняка
Новости 24
Президентская партия Украины заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Семья экстрадированного в Америку Буркова не может оплатить адвоката
Наталья Касперская назвала аргументы против создания цифровых профилей граждан
Олигарх Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Путин присвоил космонавту Сергею Прокопьеву звание Героя России
Депутат Оксана Пушкина: бэби-боксы не провоцируют сиротство
Оксана Пушкина о деле сестер Хачатурян: «Девочкам некуда было идти, они не знали про кризисные центры»
Братьям и сестрам не смогут отказывать при приеме в одну школу
Ростех представил комплекс интеллектуальных решений для Тюменской области
Украинцы принесли к зданию Верховной рады свинью в гробу
В США впервые пострадавшему от курений вейпов подростку пересадили легкие
Производитель рассказал, вырастут ли цены на российское вино с 2020 года
Взрыв у здания МВД в Кабуле унес жизни семи человек
Названы привычки в еде, которые мешают похудеть
Турция начала операцию против членов Рабочей партии Курдистана
Назван самый сексуальный мужчина мира
Родителям хотят дать право получать информацию о здоровье подростков в больницах
Сбербанк назвал условие возобновления переговоров о продаже украинской «дочки»
Министр обороны Грузии заявил, что угроза нового конфликта минимальна
Эксперт дал советы по защите от краж банковских данных
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз