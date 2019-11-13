2019-11-13T19:36:33+03:00
Звезды

Махмуд увез в аул: Мария Алалыкина из группы "Фабрика" приняла ислам и живет затворницей

Сестра раскрыла подробности жизни бывшей певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments38
Мария Алалыкина начала карьеру певицы, попав в шоу "Фабрика звезд"Мария Алалыкина начала карьеру певицы, попав в шоу "Фабрика звезд"
Изменить размер текста:

Мария Алалыкина запомнилась поклонникам как жизнерадостная красавица из группы "Фабрика". Казалось, такой девушке на роду написано блистать на сцене. Однако совершенно неожиданно яркая блондинка исчезла. О том, что происходит в жизни теперь уже бывшей певицы, рассказала ее сестра Маргарита.

Мария Алалыкина начала карьеру певицы, попав в шоу "Фабрика звезд". Причем пришла туда за компанию с сестрой. Уж очень хотелось привлекательной девушке стать певицей. В итоге она не только попала на проект, но и дошла до финала телешоу, которое собирало миллионную аудиторию. Карьера набирала обороты. Маша, несмотря на огромную конкуренцию, стала солисткой группы "Фабрика" и кумиром молодежи. Но на пике славы решила уйти из шоу-бизнеса и посвятила себя семье.

Мария Алалыкина из группы "Фабрика" приняла ислам Фото: ВКонтакте

Мария Алалыкина из группы "Фабрика" приняла исламФото: ВКонтакте

Мария вышла замуж за юриста Александра Зуева, переехала в Махачкалу, сменила религию, став Марьям, и родила дочь, которую назвала Катей. Через четыре года развелась. Муж ушел от нее к ее же подруге. После развода ребенок остался с отцом.

Спустя некоторое время Алалыкина снова вышла замуж. Супруг Махмуд увез ее в дагестанский аул. С тех пор о личной жизни бывшей "фабрикантки" появляются противоречивые слухи. "Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой. Это было осознанным решением", - рассказала Маргарита.

36-летняя Алалыкина вот уже десять лет счастлива во втором браке. Сейчас девушка живет затворницей и общается лишь с родственниками и близкими друзьями. "У нее очень хороший муж, любящий и заботливый", - цитирует Маргариту "СтарХит".

Сестра бывшей солистки группа "Фабрика" заверила, что ее родственница никогда не жалела о потерянной популярности. "Это был ее выбор в пользу такой жизни, никто ее не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после ее переезда, конечно, мы стали видеться реже", - поведала сестра.

"Фабрика" - Про любовь.Ирина Тонева, Александра Савельева, Сати Казанова, Мария Алалыкина

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты