Махмуд увез в аул: Мария Алалыкина из группы "Фабрика" приняла ислам и живет затворницей

Мария Алалыкина запомнилась поклонникам как жизнерадостная красавица из группы "Фабрика". Казалось, такой девушке на роду написано блистать на сцене. Однако совершенно неожиданно яркая блондинка исчезла. О том, что происходит в жизни теперь уже бывшей певицы, рассказала ее сестра Маргарита.

Мария Алалыкина начала карьеру певицы, попав в шоу "Фабрика звезд". Причем пришла туда за компанию с сестрой. Уж очень хотелось привлекательной девушке стать певицей. В итоге она не только попала на проект, но и дошла до финала телешоу, которое собирало миллионную аудиторию. Карьера набирала обороты. Маша, несмотря на огромную конкуренцию, стала солисткой группы "Фабрика" и кумиром молодежи. Но на пике славы решила уйти из шоу-бизнеса и посвятила себя семье.

Мария Алалыкина из группы "Фабрика" приняла исламФото: ВКонтакте

Мария вышла замуж за юриста Александра Зуева, переехала в Махачкалу, сменила религию, став Марьям, и родила дочь, которую назвала Катей. Через четыре года развелась. Муж ушел от нее к ее же подруге. После развода ребенок остался с отцом.

Спустя некоторое время Алалыкина снова вышла замуж. Супруг Махмуд увез ее в дагестанский аул. С тех пор о личной жизни бывшей "фабрикантки" появляются противоречивые слухи. "Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой. Это было осознанным решением", - рассказала Маргарита.

36-летняя Алалыкина вот уже десять лет счастлива во втором браке. Сейчас девушка живет затворницей и общается лишь с родственниками и близкими друзьями. "У нее очень хороший муж, любящий и заботливый", - цитирует Маргариту "СтарХит".

Сестра бывшей солистки группа "Фабрика" заверила, что ее родственница никогда не жалела о потерянной популярности. "Это был ее выбор в пользу такой жизни, никто ее не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после ее переезда, конечно, мы стали видеться реже", - поведала сестра.