Как организовать Майдан в России. Инструкции из Киева

Продолжение

Часть 1

Часть 2

Часть 3

В предыдущих частях «Комсомолка» писала, что изо дня в день участникам Школы внедряли идею: государство - это зло. И только пользуясь законными методами, можно его сломать и построить новое демократическое общество.

Как США готовит бойцов для цветных революций 00:00 00:00

ГЛАВНЫЙ ГРАНТОЕД

День 15

– Главный грантоед в Украине – это правительство. Размер западных грантов, которые кабмин получает, превышает миллиард долларов! Но эти деньги тратятся неэффективно. Мы же за 5 лет получили около 2 млн долларов, зато провели через парламент сразу несколько ключевых проектов реформ.

Так, хвастаясь, начал лекцию и.о. главы общественной организации «Реанимационный пакет реформ» Богдан Яцун. Занятие проходило у них в офисе, в самом сердце Киева недалеко от Верховной рады, правительства и офиса президента. Удобное местоположение, если знать, чем занимаются эти ребята.

Яцун не производил впечатления лидера. Сгорбленный и запинающийся, он рассказывал, как РПР создает и помогает проводить реформы на Украине.

– В 2004 году после «Оранжевой революции» у общества был запрос на изменения. Президент сменился, но все осталось прежним. В 2014 году открылось окно для реальных перемен, и тогда в марте создали РПР. Наша цель – качественные изменения госполитики, а миссия – создать демократическое государство.

Офис общественной организации «Реанимационный пакет реформ» находится в самом центре Киева. Рядом — Верховная рада, кабмин и офис президента.

ПЕРЕВОРОТ БЕЗ КРОВИ И «МАЙДАНА»

Работа организации, которая протащила в Раду важные законопроекты, казалась скучной. Между тем, именно РПР протолкнул проект о декоммунизации и обнародованию архивов КГБ Украины.

За 5 лет РПР из крохотной общественной организации превратился в коалицию экспертов, с которыми консультируются партии и президенты. Их путь развития – наглядный пример для активистов, жаждущих глубинных перемен без крови и «майданов». Начинал РПР с малого, но болезненного: помощи детям-сиротам, малообеспеченным семьям. Затеяли проекты по молодежной политике. Заработав репутацию, переключились на проекты в области здравоохранения, антикоррупции и защиты украинских национальных ценностей – языка и истории.

Яцун объяснил схему, по которой следует продвигать законопроекты.

1. Определяем проблему, продумываем ее решение.

2. К выбору оптимального варианта решения поставленной задачи подключаем экспертов и юристов. Вторые займутся проработкой изменений законодательной базы.

3. Работаем со стейкхолдерами – людьми от власти, бизнеса, общества и международными партнерами, заинтересованными в переменах. Эти люди будут заряжать своих коллег вашей идеей. Благодаря им родится коалиция, без которой ни один законопроект в парламент не попадет.

4. Если стейкхолдеры создадут коалицию, можно открывать шампанское: шанс, что законопроект будет принят в парламенте, велик.

Интересно, а можно так протащить законопроект в нашу Госдуму?

И.о. главы РПР Богдан Яцун доходчиво объяснял схему, по которой должен продвигаться законопроект.

РАДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСДЕПА

Перед сном я прокручивала в голове этот изнуряющий день. После лекции в офисе «Реанимационного пакета реформ» нас повели на экскурсию в Верховную Раду. Святая святых украинской демократии была безлюдна: выходной. Экскурсия шла на украинском. Сотрудница Рады извинялась, что не может перейти на русский – виной языковой закон, запрещающий использовать русский в госучреждениях.

Когда я уже задремала, меня внезапно растолкала моя соседка, харьковчанка Аня. Вид у нее был встревоженный. Халатик распахнулся, на коленях лежали брошюры «Реанимационного пакета реформ». Аня - бывший следователь и старалась докопаться до сути во всем.

– Я тут читаю Дорожную карту реформ, разработанную РПР, и не могу успокоиться. Они самые настоящие лоббисты! При поддержке экспертов, которые сплошь выпускники американских образовательных программ, эти грантоеды продвигают в Украине законопроекты, выгодные Западу! И все на деньги неправительственных организаций!

Ну как без флага США в офисе украинских общественников «Реанимационного пакета реформ»?!

Я сонно моргала.

– Баннер в Раде ты видела? – возмущалась Аня. – На первом этаже растяжка: «USAID: Программа Рада». Наш парламент работает при поддержке Госдепа США. Наша страна продана! О какой независимости можно говорить?!

Тут я решила остудить Анин пыл.

– Слушай, у них прозрачная система финансирования. Ну и что, что американцы. Они помогают депутатам выстраивать работу с избирателями, учат граждан контролировать работу парламента… Вы же об этом мечтали.

Аня побагровела, и мне стало не по себе. Казалось, после таких слов она заклеймит меня позором и обвинит, что я продалась Западу.

– Но не такой ценой! Украину загнали международным неправительственным организациям по дешевке. Ты говоришь, что в России запретили иностранные фонды, а может, это и правильно.

ДУЭЛЬ В РЕСТОРАНЕ

День 16

Чем ближе окончание Школы, тем чаще в голову лезут мысли о прогуле. Первым сдался белорус Назар.

– Назар, вы опять проспали? – с сочувствием спросила куратор Ира, когда сонный белорус замаячил в дверях ресторана, где мы обедали перед походом в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

– Не мог уснуть. Смотрел видео украинского блогера Анатолия Шария, – пояснил парень.

Ира презрительно фыркнула.

– А что вы имеете против Шария? – поинтересовался одессит Костя. Он недобро посмотрел на куратора.

– Он враг Украины. Россия платит ему, чтобы он унижал нашу страну, – из милой девушки Ира превращалась в фурию.

– У канала Шария на YouTube миллионы подписчиков. Если бы людям не нравилось, что он говорит, наверное, он бы не был популярным.

– Видимо, такие, как вы, Константин, и голосуют за этого украинофоба, – огрызнулась Ирина. – По мне, его канал следует запретить, а его самого – посадить.

Спор привлек внимание всего ресторана.

– Выходит, всех, у кого позиция отличается от мнения большинства, нельзя считать гражданами?

– Они граждане, но действуют против своей страны. Россия задурила им мозги.

– А Россия тут при чем? – не сдавался одессит. Официантки обходили словесных дуэлянтов стороной.

– При том! – завопила Ира. – Если вы до сих пор не поняли, что Россия – враг и агрессор, мне вас жаль!

С этими словами Ира выскочила из-за стола.

– Ну вот, – вздохнул разочарованно Назар, – даже ножи прятать не пришлось.

БОРЕЦ С РОССИЙСКОЙ ХИМЕРОЙ

– Я крымчанин. Не верьте российским пропагандистам. Я видел, что Россия творила в Крыму в 2014 году. Как вооруженные люди организовали фиктивный референдум. Я не мог смириться с этим преступным захватом. Я бросил все: бизнес, дом, родину.

Член Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергей Костинский чувствовал себя борцом с российской химерой.

На встрече с участниками Школы член Нацсовета по вопросам телевидения и радио Украины Сергей Костинский пытался «открыть» нам глаза на «крымский вопрос».

– Я оставил прежнюю жизнь: Высоцкого, Окуджаву, группу «Сплин». Мой выбор был непростым, но сознательным. Запомните: когда Россия кричит о защите русского мира, она не придет его спасать. Она доказала это, аннексировав Крым.

У меня не вязались события в Крыму с деятельностью украинского медиа-регулятора, хотя Костинский инициирует все проверки телеканалов. «Главный прокурор», как в шутку представили его коллеги. Но, отвечая почти на все вопросы, «прокурор» Костинский скатывался к ругани России.

– За 2-3 года мы заблокировали более 80 российских телеканалов. Ввели языковые квоты, за их несоблюдение штрафуем. Иногда за нехватку одной украинской песни в эфире мы выставляли радиостанции штраф в 200 тыс. гривен (около 500 тыс. руб.).

На запястье «прокурор» крутил копеечный жовто-блакитный браслетик. На футболке красовались заветные UA (английское сокращение Украины). Для завершения образа ярого патриота Костинскому не хватало вышиванки.

Когда мы вышли из здания Нацсовета, на меня набросилась казахская правозащитница Дарига:

– Ты в порядке?! Я боялась, ты не выдержишь, когда Костинский гнобил Россию… Как они надоели с этим «агрессором».

Экскурсия в Верховной раде.

Я уж хотела согласиться, но вовремя опомнилась.

– Ну, Россия ведь аннексировала Крым. Моя воля – вернула бы, – выкрутилась я, мысленно скрестив пальцы, и продолжила врать. – Я в Крыму не была и не собираюсь.

– Ну и дура, – встрял одессит Костя. – Раз присоединили, пользуйтесь. Вы, либералы, как собаки на сене. Самим не нужен и другим не даете.

Пока мы втроем брели по Крещатику в поисках сувенирного магазина, Дарига не унималась:

– А Костинский по-настоящему презирает Россию? Мне кажется, он переигрывает, – сказала она. – Когда так откровенно ненавидят, возникает мысль: а он, случаем, не агент Кремля, который так от себя подозрение отводит.

Костя тем временем изучал что-то в телефоне.

– Любуйтесь, – одессит сунул нам телефон с открытой статьей. – Любитель вышиванок Костинский – излюбленный персонаж украинских журналистов. Ему припоминают, что у его жены паспорт РФ и бизнес в «аннексированном» Крыму. Формально в 2016 году она продала его другу семьи. Но мы-то понимаем… Может, не зря им заинтересовалось антикоррупционное бюро.

До окончания Школы оставалось пара дней, а я мечтала перед этим побывать на море. Знала бы я о той встрече, что ждет меня в Одессе…

Экскурсия в Верховной раде шла на украинском языке. Всему виной языковой закон, запрещающий говорить по-русски в госучреждениях.

Продолжение следует

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