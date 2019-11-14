Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне

Сотрудники портала по поиску вакансий Worki проанализировали, как отличаются зарплатные ожидания россиян и приезжих из бывших советских республик. Было исследовано более 1,7 млн откликов на объявления о вакансиях, результат оказался в распоряжении "КП".

Выяснилось, что российские граждане готовы работать за меньшие деньги, чем мигранты из бывших союзных республик — в целом на 14%. Речь пока о так называемых линейных позициях — не специалистах и не руководителях. Но лиха беда начало!

Скажем, если наши охранники соглашаются сторожить в среднем за 22280 рублей в месяц, то мигранты — за 23300. Самая большая разница в ожиданиях оказалась у водителей — 14%. Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей.

Однако если профессия предполагает общение с клиентами, то иностранцы просят уже не так много — всего на 2,4% больше чем наши сограждане. Это касается таких профессий как администратор, продавец.

Самый большой разброс оказался в Нижнем Новгороде. Здесь, похоже, собрались самые требовательные приезжие и самые покладистые местные. В итоге разницы в запросах составила 5150 рублей или более 18%.

Эксперты агентства объясняют такой разброс тем, что россияне корректируют свои запросы с учетом конкуренции, а приезжие — пока еще нет. Кроме того, были исследованы только ожидания, а не реальные зарплаты.

Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям! 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты - едут миллионами

Уже десяток лет в России действует несколько госпрограмм по возвращению соотечественников на Родину. Но нужного эффекта они не дали. По ним вернулось меньше 1 миллиона человек (подробности)