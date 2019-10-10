Подсчитана доля мигрантов от всего населения России
В 2019 году может быть поставлен рекорд по притоку лиц из-за рубежа
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На настоящий момент в России проживают 146,8 миллиона человек, из них лишь 8% являются мигрантами. Однако к концу 2019 года может быть поставлен рекорд по притоку лиц из-за рубежа за последние 10 лет. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU