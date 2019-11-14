Новости ЕГЭ и ОГЭ: Грозит ли обязательный английский девятиклассникам и пустят ли на экзамен мам

Когда можно будет сдавать ЕГЭ онлайн, зачем нужны камеры на экзаменах и не пора ли вообще отменить все эти проверки? На эти и другие наболевшие вопросы ответил глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ на ежегодной встрече с родителями школьников.

Уберут ли камеры из классов

- Когда введут обязательные экзамены по английскому языку в 9-м и 11-м классах?

- В девятом классе обязательный экзамен по иностранному языку не планируется. Здесь все остается по-прежнему: девятиклассники сдают обязательные русский язык и математику и еще два предмета - по выбору.

А вот в 11-м классе обязательный ЕГЭ по иностранному языку появится уже в 2022 году. Это необязательно должен быть английский - ребенок может выбрать французский, немецкий, испанский и даже китайский языки.

Скорее всего, мы сделаем на ЕГЭ по иностранному языку базовый и профильный уровни сложности, как это сейчас сделано в ЕГЭ по математике. В экзамене будет не только письменная, но и устная часть, чтобы оценить, как выпускники могут общаться, а не только читать тексты на иностранном языке. Беспокоиться насчет сложности экзамена не надо - мы будем ориентироваться на результаты всероссийских проверочных работ и текущий уровень выпускников.

- Можно ли будет сдать ЕГЭ онлайн или с компьютера в своей школе?

- В этом году таких изменений не будет, все правила те же, что и в прошлом. В 2021 году на компьютере можно будет сдать экзамен по информатике. Для этого мы ведем огромную работу, чтобы избежать возможных сбоев и обеспечить техническую поддержку. И для проведения ЕГЭ онлайн тоже нужна серьезная техническая подготовка и выверенные для такой формы сдачи экзамена задания. Если мы вместе с региональными министерствами будем на 100 процентов уверены, что не будет сбоев и результаты будут оцениваться корректно, мы эту технологию реализуем.

- Зачем нужны все эти камеры на экзаменах? Дети из-за них только больше нервничают.

- Все меры безопасности на ЕГЭ приняты для того, чтобы обеспечить равные условия для сдачи экзамена всеми школьниками, от Красноярска и Владивостока до Москвы и Дагестана. Потому что, если один школьник смог пронести мобильник на экзамен и воспользоваться им, а другой нет, это неравные условия.

Кроме того, видеонаблюдение нужно и для родителей. Они могут зарегистрироваться в качестве наблюдателей и посмотреть, что экзамен прошел без нарушений.

На пункте сдачи дежурит медик

- Разрешат ли родителям детей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья. - Ред.) присутствовать в школах на ЕГЭ? Не в самих кабинетах, а просто в коридоре рядом с аудиторией, где находится ребенок.

- Пока такой возможности нет, но этот вопрос уже поднимался, и мы проработаем его еще раз. Сейчас в каждом пункте проведения экзамена обязательно дежурит медик, в каждой аудитории есть организаторы. Для детей с ограниченными возможностями мы стараемся подобрать аудитории на первых этажах, чтобы им не надо было подниматься по лестницам. Делаем задания с использованием шрифта Брайля. Используем сурдопереводчиков и медицинских ассистентов. Для некоторых категорий таких детей увеличено время на экзамен, другие могут сдавать его дома или в медицинском учреждении. И каждый год растет доля ребят с ОВЗ, которые решают сдавать экзамены именно в формате ЕГЭ, хотя они могут выбрать и традиционную форму, - потому что это расширяет их возможности для поступления в вуз.

А может, отменить ЕГЭ?

- Зачем вообще нужны экзамены? Может, их отменить?

- А что будет потом? Такой опыт уже есть: например, в Финляндии школы недавно отказались от экзаменов. Но последние международные мониторинги показали, что качество образования там после этого снизилось. Хорошо учат в школах, где сильные учителя. Но такие педагоги и так обязательно проводят оценку знаний своих учеников - без этого не получить обратную связь, все ли они усвоили.

Именно поэтому мы сейчас проводим Всероссийские проверочные работы (ВПР). Они нужны для того, чтобы выявить педагогическую запущенность и понять, какие пробелы в знаниях возникают у детей, не дожидаясь экзаменов. Были случаи, когда ребенок в школе учился на пятерки, а ЕГЭ сдал на 30 баллов. И ВПР нужны для объективной независимой оценки.

- В школе требуют сдать научно-исследовательский проект в качестве допуска к экзаменам в 9-м классе. Это законно?

- Оценки за все исследовательские проекты - это текущие оценки, они выставляются в журнал по соответствующим предметам, и все! Никаким ограничением для допуска к экзаменам проект не является.

Единственное, что нужно для допуска к ОГЭ, - это собеседование по русскому языку. Оно не требует никакой дополнительной подготовки, в нем проверяются те компетенции, которые и так нужны для жизни: умение слышать, о чем спросили, и отвечать на поставленный вопрос, умение пересказать что-либо и поделиться своими впечатлениями. Дети с этим неплохо справляются.

Собеседование по русскому языку мы ввели только в прошлом году и уже видим, как в школе стало уделяться больше внимания устной речи.