Трамп: «Покупка Турцией С-400 у России создает для нас серьезные проблемы»

Завершается двухдневный официальный визит турецкого лидера в США, в ходе которого американцы истово отговаривали своего НАТОвского партнера отказаться от торговых сделок с Москвой в обмен на деньги и ослабление экономических санкций. Судя по всему, Эрдоган держался сколько мог, выторговывая выгодные для себя преференции, ибо итоговую пресс-конференцию совместно с Трампом журналистам пришлось ждать почти час.

Хозяин Белого дома, прежде чем рассказать о достигнутых договоренностях, сначала поблагодарил свою супругу за присутствие на мероприятии, и только потом первую леди Турции - они сидели вместе в первом ряду. Как говорится, «показал, кто в доме главный». Затем, правда, смягчился и выдал фонтан комплиментов восточному гостю. Так и сказал: «Я - большой фанат президента Эрдогана, а Турция - ключевой партнер НАТО», после чего перешел к наболевшему вопросу.

— Приобретение Турцией современного российского военного оборудования, такого как С-400, создает для нас серьезные проблемы, и мы постоянно говорим об этом. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию. Мы попросили нашего государственного секретаря и министерства иностранных дел и наших уважаемых советников по национальной безопасности безотлагательно поработать над решением проблемы с С-400, - сказал Дональд Трамп.

Эрдоган, в свойственной ближневосточному правителю витиеватой манере, говорил завуалировано - видимо, не все в этой сделке пришлось ему по душе. Он признал, что обсуждался вопрос о том, «как в кратчайшие сроки достичь объема торговли с США в 100 миллиардов долларов», но оговорился, что не стоит путать политику с торговлей.

— Мы обсудили наши глубоко укоренившиеся отношения в области обороной промышленности,- отметил Эрдоган, - В первую очередь систему с-400 и программу F-35. Мы можем преодолеть препятствия, которые испытываем только через диалог. При подходящих обстоятельствах мы могли бы также купить и ракеты «Патриот». Мы готовы поддерживать конструктивный диалог с конгрессом США.

Отношение либерального американского конгресса и турецкого лидера - особая тема. Демократическое большинство в нижней палате парламента США считает Эрдогана узурпатором власти и диктатором. Как в таких условиях Трамп сумеет провести 100-миллиардную сделку, для которой требуется одобрение либералов - большой вопрос и выглядит скорее блефом. Тем более, что совсем недавно американские демократы вынесли Анкаре резолюцию по геноциду армян.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ

«От Эрдогана можно ожидать все, что угодно. В России понимают, что он - ненадежный союзник, а ситуативный партнер, который вынужден пойти на среднесрочные условия: Россия, что называется «обеспечила ему тыл» в трудное время. Еще менее вероятно, что турецкий президент рассматривает США и Запад как долгосрочных партнеров, потому что Россия держит обещания, а США - нет. Пока что в мире нет человека, которому Трамп дал бы деньги. Трамп - это человек, который деньги забирает. Эрдоган - оппортунист, и я не исключаю, что он будет торговаться везде и со всеми. Ради выгоды он может пожертвовать даже собственной репутацией - логику и цену его заявлениям в Москве хорошо понимают.»