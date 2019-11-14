2019-11-14T03:25:39+03:00
Политика

Эрдоган сообщил, что вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

Об этом президент Турции рассказал после встречи с американским коллегой в Белом доме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время переговоров в Белом домеПрезиденты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время переговоров в Белом домеФото: REUTERS
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Оказывается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не выбросил письмо от американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот призывал его «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком». Он вернул республиканцу то послание вместе с остальными.

Об этом турецкий лидер рассказал на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам их переговоров в Белом доме.

«Эти письма я сегодня вернул господину президенту», - сообщил гость из Анкары.

Эрдоган также поведал, что «был особенно огорчен» письмом, в котором говорилось, что «этот террорист Абди Шахин» – курдский командующий вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди – «был собеседником такой страны, как Америка».

Трамп ему писал, что «генерал Мазлум» готов начать переговоры с турецкими властями и «пойти на серьезные уступки, на которые они никогда раньше не шли».

«Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан», - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, содержание письма хозяина Белого дома, адресованного президенту Турции, стало известно благодаря очередной утечке. Обнародовал его ненавидимый Трампом телеканал CNN.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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