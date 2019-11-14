Эрдоган сообщил, что вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

14 Нояб. 02:57 2019-11-14T03:25:39+03:00

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме Фото: REUTERS

Об этом президент Турции рассказал после встречи с американским коллегой в Белом доме

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Оказывается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не выбросил письмо от американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот призывал его «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком». Он вернул республиканцу то послание вместе с остальными.

Об этом турецкий лидер рассказал на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам их переговоров в Белом доме.

«Эти письма я сегодня вернул господину президенту», - сообщил гость из Анкары.

Эрдоган также поведал, что «был особенно огорчен» письмом, в котором говорилось, что «этот террорист Абди Шахин» – курдский командующий вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди – «был собеседником такой страны, как Америка».

Трамп ему писал, что «генерал Мазлум» готов начать переговоры с турецкими властями и «пойти на серьезные уступки, на которые они никогда раньше не шли».

«Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан», - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, содержание письма хозяина Белого дома, адресованного президенту Турции, стало известно благодаря очередной утечке. Обнародовал его ненавидимый Трампом телеканал CNN.

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ИСТОЧНИК KP.RU