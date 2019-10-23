В Германии родился щенок мятного цвета

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-23T19:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Щенок необычного окраса появился на свет в одном из домов Германии. Владелица животного рассказала изданию Stern, что ее собака принесла сразу девять щенков: восемь были, как их мать белого цвета, а один ретривер, девочка, мятного. Хозяйка собак 43-летняя Джоанна Джастис сначала испугалась за здоровье собаки, тем более, что щенок был менее активным, чем другие. Она вызвала ветеринара, но тот успокоил – животное здорово.

А шерсть цвета мохито у щенка изз-за того, что зеленый пигмент освободился при растворении плаценты. Мятным щенок не будет – окрас постепенной сойдет. Но владелица собаки решила все равно дать щенку имя Мохито. Хотя она не решила, оставит его у себя или отдаст в другую семью. Расставаться с девятью щенками она точно не намерена в течение девяти недель, это время они проведут с мамой по кличке Мелоди.

Еще один щенок получил известность благодаря усам, похожим на те, что носил Дали.

ИСТОЧНИК KP.RU