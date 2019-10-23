2019-10-23T19:43:40+03:00
В мире

В Германии родился щенок мятного цвета

Необычный окрас ретривера ветеринары объясняют зеленый пигмент, который высвободился при растворении плаценты
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Спустя время щенок станет как собратья, белым Фото: dpa/picture-alliance/ТАСССпустя время щенок станет как собратья, белым Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС
Изменить размер текста:

Щенок необычного окраса появился на свет в одном из домов Германии. Владелица животного рассказала изданию Stern, что ее собака принесла сразу девять щенков: восемь были, как их мать белого цвета, а один ретривер, девочка, мятного. Хозяйка собак 43-летняя Джоанна Джастис сначала испугалась за здоровье собаки, тем более, что щенок был менее активным, чем другие. Она вызвала ветеринара, но тот успокоил – животное здорово.

А шерсть цвета мохито у щенка изз-за того, что зеленый пигмент освободился при растворении плаценты. Мятным щенок не будет – окрас постепенной сойдет. Но владелица собаки решила все равно дать щенку имя Мохито. Хотя она не решила, оставит его у себя или отдаст в другую семью. Расставаться с девятью щенками она точно не намерена в течение девяти недель, это время они проведут с мамой по кличке Мелоди.

Еще один щенок получил известность благодаря усам, похожим на те, что носил Дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году
Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе
Трамп снял санкции против Турции
Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию
Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах
Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»
Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе
В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов