2019-11-14T21:21:08+03:00
Общество

Люди стали взрослеть только к 40 годам, а им дают оружие в 18

Наш колумнист Дмитрий Стешин о там, как предотвратить стрельбу в наших школах
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Психологи давным-давно отследили и зафиксировали: в 21-ом веке люди стали позже взрослеть.Психологи давным-давно отследили и зафиксировали: в 21-ом веке люди стали позже взрослеть.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У «благовещенского» и «керченского» убийцы, кроме сходства обстоятельств и места преступления, была одна важная деталь. Этим юношам едва исполнилось 18, как они воспользовались своим Конституционным правом и получили лицензии на гладкоствольное оружие. Самое жуткое, что у правоохранительных органов, формально, к будущим убийцам не было никаких претензий – экзамены сдали, медкомиссии прошли, стволы хранили в сейфах по месту регистрации. В итоге, получились две кровавые бойни в колледжах.

Напрашивается неприятный, но простейший вывод – нужно менять возрастные критерии в Законе об оружии. В 18 лет выдавать лицензии на оружие слишком рано. На резонное предложение - разрешать владеть оружием лишь после службы в армии - как критерии социальной зрелости, напомню про недавнюю трагедию под Читой – там было восемь убитых.

Так что корень проблемы и ее решение не в этом.

А в чем?

Психологи давным-давно отследили и зафиксировали: в 21-ом веке люди стали позже взрослеть. Если в конце 19 века в 25 лет наступала зрелость, то есть, полное осознание своих поступков, то сейчас это происходит ближе к 40 годам. Причин множество, начиная от нарушенного с помощью современной медицины «естественного отбора» и заканчивая бытовым комфортом, который очень сильно тормозит развитие личности. Кто жил в тяжелых бытовых условиях, тот знает.

Можно копнуть глубже и вспомнить про нашу информационную среду, в которой «убийства» на экранах телевизоров или компьютеров происходят ежеминутно, со всеми реалистичными подробностями, а потому, в сознании зрителя полностью опрощены, обыденны и уже не ужасны.

Что делать? Во-первых, изменить порядок проверки психологами кандидата на получение оружейной лицензии. Устраивать не формальную проверку «какой из трех предметов на рисунке лишний?» или «попал струей в баночку – здоров!», а серьезное, многочасовое тестирование, какое устраивают кандидатам в сотрудники спецслужб или летчикам.

Я знаю — о чем говорю. Сам в этом году продлевал свои оружейные лицензии и проходил эти смешные проверки-собеседования у замученных врачей из районного психо-нарко-диспансера.

Во-вторых, поднять возраст получения лицензий на гладкоствол до 25 лет. На нарезное – с 30 лет, причем, стоит подумать, как отсекать от оружия социальных дезадаптантов. Например, использовать такой критерий, как наличие семьи и детей в действующем браке.

Других вариантов нет. И делать эту нужно безотлагательно, психопаты-подражатели, похоже, нащупали свою смертельную волну…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Колумбайн» и российские последователи

20 апреля 1999 года. Прогремевший на весь мир теракт в американской школе «Колумбайн», Колорадо. Два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, принесли в класс взрывчатку и огнестрельное оружие. Погибли 13 человек и еще 23 были ранены.

15 января 2018 года. Пермь. В школу № 127 вошли два вооруженных подростка, Александр Буслидзе и Лев Биджаков. Первый учился в 10-м классе, второй за полгода до этого выпустился из 9-го. Они ворвались в кабинет, где ученики 4-го класса мастерили поделки на уроке труда, и стали резать детей ножами, а потом устроили пожар. 12 учеников и их учительница попали в больницу, причем педагог и два школьника долго лежали в реанимации. Один преступник приговорен к 10 годам колонии, а второго отправили на принудительное лечение.

17 октября 2018 года. Бойня в керченском колледже. Студент Владислав Росляков устроил взрыв, потом пошел по коридору с оружием и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек, еще 67 были ранены. После совершенного Росляков покончил с собой.

Сентябрь 2019 года. Кушва (Свердловская область). 16-летние двоюродные братья Алексей Юдин и Максим Ермаков готовили взрывы в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме, где учились. Оба, как оказалось, были почитателями той же кровавой драмы в школе «Колумбайн». Они планировали нападение на учеников и учителей 3 сентября, хотели приурочить это к бесланской трагедии. Алексея и Максима задержали.

Конкретно.

Конкретно.

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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