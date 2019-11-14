"Когда произошла близость, не сразу смогла сказать ему «ты»": молодая жена откровенно о жизни с Константином Эрнстом

Актриса Софья Заика пять лет счастлива с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Влюбленные растят двух дочек. При этом пара тщательно оберегает свою личную жизнь. Однако недавно артистка решилась на очень откровенное интервью и рассказала, как завоевала сердце медиаменджера.

Константин Эрнст перестал скрывать отношения с Софьей Заикой в 2014 году. "Когда мы познакомились, не было ощущения, что он сильно лучше меня", - рассказала актриса, которая младше возлюбленного на 27 лет.

По ее словам, поначалу ей было непросто. Возникали ситуации, когда Заика не совсем понимала, о чем говорит избранник. Но она настолько влюбилась, что хотела соответствовать жениху. "Мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон... Подсматривала какие-то хайлайты, беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай Бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой", - цитирует девушку Tatler.

Софья отметила, что очень долго не могла перейти на "ты" с возлюбленным. Ее трепетное отношение и обращение к Константину Львовичу сохранилось по сей день. "Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла - он именно тот, о котором я мечтала и о котором молилась... Доходило до смешного. Когда произошла близость, не сразу смогла сказать ему «ты»", - делится актриса.

sofyapavlovna Софья Заика

Они быстро стали жить как муж и жена, просто вместе. А потом узаконили отношения, но пышной свадьбы не устраивали. Слишком оба заняты на работе. Они пришли в Грибоедовский ЗАГС за пять минут до закрытия.

"Я считаю, что залог успешного брака - совпадение в бытовых мелочах. У многих моих вещей в доме есть свое место. И к моему огромному счастью, муж - такой же человек", - отметила супруга Эрнста.

Пара воспитывает двух дочерей. Когда в 2016 году родилась Эрика, Софья еще училась в Школе-студии МХАТ. Младшая Кира появилась на свет в 2017-м. У Константина Эрнста есть еще и третья дочь, которая живет в Америке.