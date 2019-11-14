""Никакой реанимации нет!". Близкие Джигарханяна опровергли новость о том, что он находится в крайне тяжелом состоянии

Анонимные источники сообщают, что у него обострились хронические заболевания на фоне пневмонии. Сейчас Джигарханян находится под наблюдением врачей.

- Даже не знаю, кто распространяет эти слухи. Никакой реанимации нет! Армен Борисович лежит в обычной палате, - рассказал нам друг Джигарханяна Артур Согомонян. - Как он себя чувствует? По возрасту. Он действительно находится в больнице, на профилактике. Он так делает каждые 2-3 месяца. На прошлой неделе он приезжал в театр, смотрел премьеру спектакля. Чтобы хотя бы изредка ездить на работу, приходить на репетиции, помогать молодым артистам, ему нужно регулярно прокапывать лекарства. Если вы помните, он и в августе ложился в больницу с этой же целью. Он просил, чтобы капельницу ему ставили дома, но врачи посчитали, что надежней это делать в стационаре.

Сейчас осень, обостряются хронические заболевания, которые у Армена Борисовича, к сожалению, есть. Поэтому, чтобы не случился приступ, он и ложится в больницу.

Напомним, два года назад случился скандал в семье народного артиста, в результате которого Джигарханян развелся со своей женой 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской. Оказалось, что все его имущество — три квартиры — были записаны на Виталину. Против Цымбалюк-Романовской возбудили уголовное дело - по 137 статье УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Ей был вынесен приговор – 200 часов обязательных работ и штраф экс-супругу в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Штраф она заплатила, но квартиры, как и деньги, снятые со счетов Джигарханяна в период их брака, остались у нее.