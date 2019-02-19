Суд оставил в силе приговор бывшей жене Джигарханяна

Во вторник, 19 февраля, Останкинский суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виталины Цымбалюк-Романовской и оставил приговор бывшей жене актера Армена Джигарханяна в силе.

«Приговор в отношении Цымбалюк-Романовской оставить без изменений», - огласила решение судья Татьяна Соколова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года мировой суд признал экс-директора театра под руководством Армена Джигарханяна виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации) и приговорил ее к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.

Кроме того, суд обязал Виталину выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь приговор вступил в силу.

По версии обвинения, Цымбалюк-Романовская наблюдала за супругом с помощью вмонтированной в потолочный плинтус видеокамеры в его кабинете, а потом записи с этой камеры были показаны по телевидению.

Нынешнее судебное заседание прошло в закрытом режиме, прессу на него не пустили. Армен Джигарханян в суд снова не пришел, его интересы представлял адвокат.

А Цымбалюк-Романовская после того, как судья огласила решение, заявила журналистам, что ей «все равно, без разницы». По поводу 200 часов обязательных работ она сказала, что «что-то поделает».

«Я что-то поделаю, мне не жалко, друзья помогут», - приводит ее слова ТАСС.

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