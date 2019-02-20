Виталина Цымбалюк-Романовская обжалует свой приговор в Мосгорсуде

19 февраля Останкинский суд Москвы признал приговор в отношении бывшей жены Армена Джигарханяна обоснованным и законным. Его оставил в полном объеме без изменения.

Теперь Виталине Цымбалюк-Романовской придется отбыть наказание – 200 часов обязательных работ - и выплатить штраф экс-супругу в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в ноябре прошлого года мировой суд признал Виталину Цымбалюк-Романовскую виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации). По версии обвинения, Виталина наблюдала за супругом с помощью видеокамеры, вмонтированной в потолочный плинтус рабочего кабинета Джигарханяна, а после эти записи попали на телевидение в популярное ток-шоу. Вчера Останкинский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение мирового суда и оставил его в полном объеме без изменения.

Теперь приговор в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской вступил в законную силу.

Как и предыдущие заседания по громкому уголовного делу, суд проходил в закрытом режиме. Армен Джигарханян на процесс не пришел. Говорят, он снова болен. Его интересы защищали адвокаты.

После того, как судья Татьяна Соколова огласила решение, Цымбалюк-Романовская заявила журналистам, что ей «все равно, без разницы». Ее реакция на приговор была странной и, мягко говоря, инфантильной, словно речь шла не о судимости по уголовной статье, а об оплате штрафа за неправильную парковку. Тем не менее, ее адвокат Лариса Широкова заявила, что решение районного суда они будут обжаловать в Мосгорсуде.

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