После развода с Джигарханяном Виталину утешает молодой друг

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-28T01:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальная история отношений Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, похоже, близка к развязке. В одном из номеров еженедельника «КП» мы опубликовали интервью друга актера, доктора Арама Акопяна, который рассказал неизвестные подробности жизни Армена Борисовича и Виталины. Сегодня он поделился с «Комсомолкой» последними новостями.

«Андрей Малахов дал показания»

- После этого интервью было много откликов, мне звонили знакомые, - говорит Арам Акопян (он уже семь лет живет в Австралии). - В статье Виталина получилась довольно положительной, но последние годы я знал об их семье лишь с ее слов. Теперь я точно уверен: она готовилась к разводу с Джигарханяном, планировала, как завладеть его имуществом и деньгами. Он давно ей надоел, она заикалась, что, по ее расчетам, он должен был уже уйти в мир иной. А Армен Борисович, слава богу, не собирается на тот свет.

Я принял решение дать показания следователю, который ведет уголовное дело в отношении Виталины по поводу вмешательства в частную жизнь. Ведь она еще три года назад присылала мне скрытое домашнее видео Армена Борисовича. Эти три ролика я сохранил.

На последних телешоу Цымбалюк вдруг начала говорить, что она не снимала Армена Борисовича. Но кто еще может снимать мужчину дома, в комнате, в туалете?! На одном видео, которое Виталина мне прислала, он сидит к ней спиной и говорит: «То, что ты со мной рядом спишь, это еще не значит, что ты стала мной». Уже тогда у них были споры...

Виталина утверждала, что не отдавала видео на ТВ, мол, это сделал кто-то другой. Но мне сообщили: Андрея Малахова вызывали в Следственный комитет, и он дал показания, что именно Виталина принесла ему ролики для телеэфира, получив за это вознаграждение.

Первая супруга вернется в США

- Развязка близится, - продолжает доктор Акопян. - Армен Борисович подумывает переехать в свою прежнюю квартиру в Староконюшенном переулке - ту, где он жил с бывшей женой Татьяной Власовой.

- Но ведь половина этой квартиры продана. А во второй половине живет Татьяна Власова.

- Таня собирается уехать в Америку. Говорит, здесь все надоело, хочу в США, поближе к сыну Степану. Артур Согомонян (друг артиста. - Ред.) предложил выкупить долю Татьяны Сергеевны в пользу Армена Борисовича. А вторую долю хотят выкупить у приобретателя Расстегина. Он не выплатил всю сумму по договору купли-продажи, и адвокат Армена Борисовича подал в суд иск с требованием признать сделку недействительной.

- С Расстегиным мы в стадии мирового соглашения, - сообщил «КП» адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. - По документам Расстегин из обещанных 15 млн. руб., указанных в договоре купли-продажи, перевел на счет Армена Борисовича только 8 млн. Их полностью сняла Виталина. Теперь Расстегин добровольно вернет недостающую сумму Армену Борисовичу.

- После этого мы выкупим у Расстегина его долю, чтобы вернуть всю квартиру Армену Борисовичу, - подтвердил «КП» Артур Согомонян. - Деньги дадим я и друзья. Армену Борисовичу будет лучше в этой квартире на Арбате, где ему все привычно. В его возрасте радикальные перемены нежелательны.

«Нашла замену»

- Недавно я спросил Артура Согомоняна: зачем вы поселили Джигарханяна в одном подъезде с Виталиной? - говорит доктор Акопян. - Они же могут столкнуться, а Армену Борисовичу лучше ее не видеть. Но Артур объяснил, что они проверили: в той квартире Виталина вообще не появляется. По их версии, она живет у своего ухажера, журналиста, который помогает ей придумывать инфоповоды, чтобы вызывать интерес у публики. Она же на телеэфирах зарабатывает.

- По нашим данным, Виталина сейчас живет с журналистом Юрием Неневым, он помогает ей раскрутиться, - подтвердил «КП» Артур Согомонян. - Телевидению нужны рейтинги, а ей - заработок. На одном из каналов редакторы мне жаловались, что Виталина запросила гонорар в 2 млн. рублей! За последние программы она получала по миллиону. За полгода Виталина, по моим прикидкам, уже заработала на ток-шоу порядка 20 млн. руб.

То, что она привела на ток-шоу больную раком маму, рассказавшую про свой недуг, - это уже «семейный подряд». Только забыли сказать, что лечили ее маму на деньги Армена Борисовича.

Виталина часто снимала мужа. И не только во время выходов в свет.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На лечение для мамы - миллионы

- Я знал еще в 2015 году, что у мамы Виталины обнаружили рак, - говорит Арам Акопян. - Мы тогда сидели в ресторанчике - Армен Борисович, Цымбалюк, я. Вдруг Виталине кто-то позвонил, она отошла и вернулась в слезах: «У мамы диагностирован рак». Армен Борисович заволновался, сказал, что надо найти лучших врачей, попросил меня подключиться. Он оплачивал лечение ее мамы, миллионы шли на всякие вакцины и прочее. Женщине стало лучше. Но использовать это как метод воздействия на телезрителей…

Виталина ходит на ток-шоу как на работу, ее явно научили, как себя держать, отбивать нападки. Может, даже тот самый журналист, которому приписывают с ней роман, помогает создавать ей определенный имидж.

Я долго был уверен, что у Виталины не было мужчин на стороне. Но теперь склоняюсь к мнению, что просто так женщина не станет рушить то, что многие годы создавала. Допускаю, что у Виталины на горизонте забрезжил некий кадр - мужчина, и она пошла ва-банк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий НЕНЕВ: Не жените меня!

«Комсомолка» позвонила Юрию Неневу, у которого, как утверждают знакомые Джигарханяна, сейчас живет Виталина.

- Юрий, вы давно знакомы с Виталиной?

- Года четыре. Я делал для журнала интервью с Арменом Борисовичем. Через Виталину было проще к нему попасть. Виталина меня посадила в кабинет и ушла, что меня сильно удивило, ведь мне про нее рассказывали, будто «она монстр, будет во все вникать, мешать». Нет, она не вмешивалась. Интервью вышло, и мы стали общаться. Я увидел, как работает Виталина. На мой взгляд, она идеальный менеджер в театре. Сейчас я из журнала ушел, работаю на себя. По образованию я сценарист, пишу сценарии сериалов, фильмов.

- Это вы придумываете сюжетные ходы для привлечения внимания к Цымбалюк?

- Я ничего не придумываю. Я пишу посты в соцсетях со словами поддержки Виталине. Принимал участие в телепередачах. Я за нее. Мне не нравится, когда нападают на женщин. Тем более я Виталину знаю только с хорошей стороны.

- Вы сейчас Виталине помогаете, утешаете ее?

- Я ее поддерживаю. Мы периодически встречаемся, куда-то выходим. Но чаще не вдвоем, а компанией, ведь и другие люди ее поддерживают. Это и сотрудники театра в том числе.

- После того как в соцсетях появились ваши совместные фотографии, пошли слухи, что вы и стали новым возлюбленным Виталины...

- У меня есть фотографии со многими известными женщинами. Что ж теперь меня им всем приписывать? Нет, я не повод для развода Армена Борисовича. С Виталиной мы друзья.

- На ваш взгляд, вы Виталине нравитесь?

- Я не знаю, какие испытывает ко мне эмоции Виталина. Может быть, она меня просто терпит...

- Вы женаты?

- Нет. Я свободен. У меня профессия такая, что я практически не живу дома. Постоянно в разъездах, и семейная жизнь несовместима с моей профессией.

- Значит, у вас еще есть шанс обратить на себя внимание…

- Не жените меня с Виталиной! Еще недавно она была замужем за Арменом Джигарханяном. Что бы она ни говорила, она все равно его любит, тепло к нему относится и переживает.

- Мне сказали, что Виталина живет у вас.

- Виталина на самом деле даже не знает, где я живу. Мы встречались в театре, либо на общей территории. Я был у нее на дне рождении в квартире на Молодогвардейской, где она по-прежнему ждет Армена Борисовича.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Джигарханян намерен отсудить у Виталина Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей

Адвокат народного артиста сообщил новые подробности скандальной истории

- 22 февраля было подписано соглашение между Арменом Борисовичем и директором ООО «Сфера» Юрием Растегиным, в результате которого все наши разногласия были решены, - рассказал нам адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друг артиста доктор Арам Акопян: Джигарханян и Виталина планировали усыновить близнецов

Врач, близко общавшийся с актером и его женой, рассказал неизвестные подробности их брака

Врач-иммунолог Арам Акопян, друживший и с Джигарханяном, и с Виталиной, не примкнул ни к одному из враждующих фронтов. Несколько лет назад он переехал из Москвы в Австралию, но остался с супругами в близких отношениях. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» доктор Акопян рассказал неизвестные подробности жизни знаменитой пары. (подробности)