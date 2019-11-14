2019-11-14T20:38:25+03:00
Политика

Лукашенко хочет охранять союзную границу по-новому

В Минске рассказали, почему отказали России в размещении авиабазы
Александр КОЦ@sashakots
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Лукашенко хочет подсчитать расходы на охрану границы Союзного государстваЛукашенко хочет подсчитать расходы на охрану границы Союзного государстваФото: Павел МАРТИНЧИК
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Отношения России и Белоруссии порой напоминают коммунальную квартиру, в которой милые, как известно, бранятся - только тешатся. Просто размеренная совместная жизнь иной раз наскучит, и хочется небольшой встряски - чтобы вновь почувствовать все краски жизни.

Александр Лукашенко, вызвав на ковер госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася и главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, поручил им пересмотреть условия совместной с Россией охраны союзных границ. По оценке Батьки, его пограничное ведомство «в разы эффективнее».

- Общая граница, договорились… Под Брестом грузовую машину вывернули наизнанку - знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать... Зачем? Лишние взятки?

Ну почему же сразу взятки, Александр Григорьевич. О белорусских креветках и пармезане давно ходят легенды. Ведь не секрет, что в том числе и через вашу страну в Россию, бывает, попадает «санкционка». Да и не зря же говорят: доверяй, но проверяй. В конце концов мы с международным терроризмом боремся, кто его знает, что там в эти фуры положат, пока они до Смоленска или Брянска доедут. Их и в Вязьме могут проверить, и в Калуге. Береженого Бог бережет.

Лукашенко же теперь хочет подсчитать расходы на охрану границы Союзного государства, чтобы ответить на упреки в том, что Белоруссия - «нахлебница» и «гиря на ногах».

При этом, правда, белорусский лидер сетует на то, что Москва не помогла ему с покупкой истребителей Су-30СМ. Минск заказал 12 этих новейших машин, и две «сушки» на днях были поставлены в Белоруссию.

- Мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России, - пояснил свою позицию Лукашенко. - Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги.

А никто ведь и не ставил под сомнение профессионализм белорусских военных. Но ведь и россияне новую технику не по талонам с заводов получают. Их (заводы) надо тоже понять.

К слову, Москва, по словам Зася, предлагала скидку на истребители, но взамен хотела разместить в Белоруссии свою авиабазу. «Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», - пояснил отказ Минска госсекретарь Совбеза. Ну, а на нет и скидки нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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