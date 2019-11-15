2019-11-14T20:57:02+03:00
Звезды

"Не жизнь, а зефир в шоколаде": как звезды из "Дома-2" зарабатывают миллионы

"Комсомолка" вспоминает истории финансового успеха участников легендарной телестройки
Ирина ВИКТОРОВА
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Виктория Романец и Антон Гусев. Фото: instagram.comВиктория Романец и Антон Гусев. Фото: instagram.com
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В это шоу идут не за мужем или женой, а за славой в надежде ее монетизировать. У всех на слуху заработки Ольги Бузовой ($4,5 млн в год, по данным Forbes) и Ксении Бородиной ($800 тыс.). Счет участников пошел на тысячи! И удел большинства - кануть в забвение. Иных и вовсе нет в живых - бывшие герои то и дело мелькают в криминальных сводках, умирают от болезней, гибнут в ДТП. Но сегодня мы вспоминаем тех, у кого после «Дома-2» не жизнь, а зефир в шоколаде. Не олигархствуют, конечно, но вполне себе богачи, если сравнивать их доходы с зарплатами обычных россиян. Эти судьбы манят в малость одряхлевшее шоу все новых и новых героев.

Ольга Бузова и Ксения Бородина. Фото: PHOTOXPRESS

Ольга Бузова и Ксения Бородина.Фото: PHOTOXPRESS

Рустам Солнцев и Степан Меньщиков

Знойному обладателю острого языка Рустаму скоро стукнет 44. Солнцев ведет мероприятия, за выход просит 50 - 100 тысяч рублей. На прямой вопрос о заработках Рустам отвечает уклончиво: «Я только за квартиру плачу почти 100 тысяч. Вот и прикиньте, сколько я должен зарабатывать, чтобы себе ни в чем не отказывать. Когда Оля Бузова поехала на гастроли, я уже лет семь оттуда не вылезал. В клубах люди идут конкретно на мою афишу - я веду, пою, развлекаю». Рустам захаживает и на различные ток-шоу в качестве эксперта - тоже не бесплатно.

Рустам Солнцев и Степан Меньщиков. Фото: instagram.com

Рустам Солнцев и Степан Меньщиков. Фото: instagram.com

Его 42-летний друг Степан Меньщиков после «Дома-2» открыл агентство по организации праздников и других мероприятий. Ведет заказники, поет: «Я один - 100 тысяч, с джазовым оркестром - 200 тысяч рублей».

Виктория Боня

Боне со дня на день стукнет сорок. Вика живет в Монако, но часто бывает в Москве. Она воспитывает дочь от связи с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, который полностью обеспечивает ребенка. На днях Вика вдруг заявила, что раньше они с Алексом делили расходы на двоих: «Я об этом никому на рассказывала, но мы жили 50 на 50, и рожала я 50 на 50. Но потом в какой-то момент он сказал, что готов платить за все сам».

Виктория Боня. Фото: instagram.com

Виктория Боня. Фото: instagram.com

Боня потратила годы, чтобы ее перестали воспринимать как участницу «Дома-2». Как известно, участниц этого шоу в высший светский круг не пускали, но вода камень точит, и теперь Вика то и дело мелькает на важных приемах. На жизнь она зарабатывает нескончаемыми онлайн-курсами для женщин из серии «Как стать успешной», торгует одеждой и косметикой в собственных интернет-магазинах, снимается в рекламе.

Дарья и Сергей Пынзари

Даша и Сергей познакомились и поженились на «Доме-2». Они одни из немногих, кто реализовал формальную цель проекта - не ссорятся, живут душа в душу. Теперь у них двое сыновей, прибыльный бизнес, недвижимость в Москве и Турции. В свое время Пынзари перебрались на ПМЖ в теплую Аланью - оттуда управляют строительным бизнесом и магазином одежды. В Москву летают часто - за всем на расстоянии не уследишь. Их старший сын учится в турецкой школе.

Дарья и Сергей Пынзари. Фото: instagram.com

Дарья и Сергей Пынзари. Фото: instagram.com

Виктория Романец и Антон Гусев

29-летняя Виктория и 30-летний Антон долго демонстрировали бурную личную жизнь в эфире. В шоу парочка получала не самый большой гонорар - около 60 тысяч рублей в месяц, зато ребята успели запомниться зрителям. Поэтому и после телешоу они под пристальным вниманием поклонников и продюсеров. Раз в полгода они появляются в эфире в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». В студии они все время скандалят: то по поводу пропавших 20 миллионов, то из-за внебрачных детей... Рейтинги у программ с участием Романец и Гусева высокие, поэтому их зовут вновь. По нашим данным, за каждую подобную историю Вика и Антон получают по 200 тысяч рублей. Не все верят в истории, которые они рассказывают в эфире «На самом деле».

- Предположу, что так они решили о себе напомнить, - говорит эксперт шоу «Бородина против Бузовой» и «Дома-2» Илья Саглиани. - В последние годы они из всего делают шоу.

Чем занимаются супруги, когда не ругаются под прицелом камер? Антон торгует одеждой в интернет-магазине, ведет онлайн-тренировки и диеты. Получает, по его словам, 200 - 500 тысяч рублей в месяц. Виктория участвует в рекламных съемках, продает рекламу в Инстаграме.

Нелли Ермолаева

33-летняя Нелли, покинув «Дом-2», продолжительное время вела программы на одном из музыкальных каналов. А потом удачно вышла замуж за бизнесмена, родила сына и сама стала предпринимательницей - открыла в Москве и Питере студии красоты. А недавно она запела, причем сразу на концерте в Кремле. Правда, не на своем сольнике, а на творческом вечере свекра - поэта-песенника Михаила Андреева (он написал хиты «Тополиный пух», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Лодочка», «Самоволочка»). Кажется, вот-вот народится вторая после Бузовой поп-звезда из «Дома-2».

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com

Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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