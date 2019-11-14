2019-11-14T21:47:13+03:00
Политика

А Боинг-то кто сбил?

Военкор "КП" - об очередной публикации международной следственной группы по авиакатастрофе в Донбассе
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Международная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие, собственно, к самой катастрофеМеждународная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие, собственно, к самой катастрофеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Международная следственная группа по Боингу МН17 опубликовала новые доказательства причастности России к крушению малайзийского лайнера» - пестрят различные СМИ сенсационными заголовками. Эта официальная структура, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, напомню, была создана для того, чтобы докопаться до истины: что же произошло в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Ответить на вопрос: кто атаковал гражданский борт и стал виновником гибели 298 человек?

И вот сегодня МСГ выдает очередную порцию свидетельств, публикуя материалы прослушки телефонов различных донбасских ополченцев и политиков. Время действия - лето 2014 года. Тут вам и переговоры по поводу конфликта между различными полевыми командирами (что, безусловно, секрет Полишенеля), и разговоры между экс-главой ДНР Александром Бородаем и Владиславом Сурковым о текущем положении дел в республике, и упоминание так любимых на Западе аббревиатур из трех букв, которые курируют те или иные отряды ополчения...

Я не знаю, настоящие это прослушки или состряпанные в СБУ фейки. Может так, а может и этак. Но в опубликованных в четверг аудиозаписях нет одного - хоть малейшего упоминания о рейсе МН17.

Понимаете? Международная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие, собственно, к самой катастрофе. Как сову на глобус, она натягивают какой-то очень далекий информационный повод. Но ни одна секунда из опубликованного не проливает свет на причины крушений МН17.

Зачем же МСГ выкладывает материалы, выходящие за рамки их профессионального интереса? Ведь они не причину конфликта в Донбассе расследуют. Международная группа следователей превращается в инструмент влияния в чьих-то руках. А цели могут быть самые разные. От подогревания необходимого градуса напряжения в украинском обществе - той его части, что не согласна с мирным урегулированием, - до попытки сорвать призрачно замаячившую на горизонте встречу нормандской четверки. Дескать, поглядите, Владимир Александрович, с кем вы собираетесь договариваться, народ не оценит. Можно подумать, распродажу земли он оценит.

Все это, конечно, не повышает доверия к следственной группе, которая до сих пор убедительно не ответила на главный вопрос: кто Боинг-то сбил? На вашем ютьюб-канале я бы с большим интересом послушал расшифровку черных ящиков, которая засекречена вот уже более пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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