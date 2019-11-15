2019-11-15T16:10:33+03:00
Звезды

«Организм Волочковой может выйти из строя»: Балерина тает на глазах, диетологи в шоке

По мнению специалистов, артистка может погубить себя опасной диетой
Игорь ПОЛЯКОВ
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Фото: архив Анастасии ВолочковойФото: архив Анастасии Волочковой
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-Я сейчас, можно сказать, перестала есть, - призналась Анастасия Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда».

- Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик «Том-Ям» - вот и вся моя еда, - рассказывает артистка.- Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день своё новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка» (премьера ожидается 20 ноября в зале «Вегас»), что мне уже не до еды.

Диетологи, услышав интервью звезды, забили тревогу. Мол, такая опасная диета может угробить организм знаменитой танцовщицы.

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Дескать, Анастасия тает на глазах, данной пищи слишком мало для функционирования ее организма.

- Глава института питания РАМН академик Виктор Александрович Тутельян учил меня, что энергозатраты человека (сколько калорий он тратит) должны быть равны энергетической ценности пищи (калорийности за день), - говорит диетолог Надя Шарк.- Два перепелиных яйца, листья салата - это всего 64 калории и 5 г белка. Суп «Том - Ям» - 375 ккал, но Анастасия ест его лишь иногда.

В любом случае этого крайне мало для того, чтобы чувствовать себя активным и энергичным. Ведь пища -это один из основных источников энергии.

Диетолог Надя Шарк. Фото: instagram.com/nadia_shark/

Диетолог Надя Шарк. Фото: instagram.com/nadia_shark/

Из этого следует, что если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает (а получается, что так и происходит у Анастасии, которая проводит у балетного станка почти весь день), то организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. И если это происходит достаточно долгое время (несколько недель, месяцев), то организм может выйти из строя.

При такой активной нагрузке, как у Волочковой, наоборот хочется есть больше и, как правило, после активных занятий спортом аппетит увеличивается, что абсолютно естественно. Если такого не происходит, возможно у Анастасии есть какой-то сбой в обмене веществ. Или человек так увлечен работой, что просто забывает обо всем на свете. Такие люди тоже есть.

Поэтому тут есть два варианта: у Анастасии сейчас такой период в жизни, что организм еще не понял, что не получает еду в полной мере. Либо она дополнительно использует витамины, минералы, БАДы, которые восполняют то, что организм не получает с обычной едой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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