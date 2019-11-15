«Организм Волочковой может выйти из строя»: Балерина тает на глазах, диетологи в шоке
-Я сейчас, можно сказать, перестала есть, - призналась Анастасия Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда».
- Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик «Том-Ям» - вот и вся моя еда, - рассказывает артистка.- Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день своё новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка» (премьера ожидается 20 ноября в зале «Вегас»), что мне уже не до еды.
Диетологи, услышав интервью звезды, забили тревогу. Мол, такая опасная диета может угробить организм знаменитой танцовщицы.
Дескать, Анастасия тает на глазах, данной пищи слишком мало для функционирования ее организма.
- Глава института питания РАМН академик Виктор Александрович Тутельян учил меня, что энергозатраты человека (сколько калорий он тратит) должны быть равны энергетической ценности пищи (калорийности за день), - говорит диетолог Надя Шарк.- Два перепелиных яйца, листья салата - это всего 64 калории и 5 г белка. Суп «Том - Ям» - 375 ккал, но Анастасия ест его лишь иногда.
В любом случае этого крайне мало для того, чтобы чувствовать себя активным и энергичным. Ведь пища -это один из основных источников энергии.
Диетолог Надя Шарк. Фото: instagram.com/nadia_shark/
Из этого следует, что если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает (а получается, что так и происходит у Анастасии, которая проводит у балетного станка почти весь день), то организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. И если это происходит достаточно долгое время (несколько недель, месяцев), то организм может выйти из строя.
При такой активной нагрузке, как у Волочковой, наоборот хочется есть больше и, как правило, после активных занятий спортом аппетит увеличивается, что абсолютно естественно. Если такого не происходит, возможно у Анастасии есть какой-то сбой в обмене веществ. Или человек так увлечен работой, что просто забывает обо всем на свете. Такие люди тоже есть.
Поэтому тут есть два варианта: у Анастасии сейчас такой период в жизни, что организм еще не понял, что не получает еду в полной мере. Либо она дополнительно использует витамины, минералы, БАДы, которые восполняют то, что организм не получает с обычной едой.
ИСТОЧНИК KP.RU