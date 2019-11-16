2019-11-16T08:22:40+03:00
Спорт

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Трусова догоняет Евгению Медведеву после короткой программы [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова попытается обойти Евгению Медведеву.Александра Трусова попытается обойти Евгению Медведеву.Фото: REUTERS
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Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Тренировка. Прямая видеотрансляция

В субботу, 16 ноября, в Москве в ледовом дворце спорта "Мегаспорт" определятся победительницы турнира в женском одиночном катании на Гран-При России - "Кубок Ростелекома". После первого дня соревнований сразу две наших девушки лидируют. Евгения Медведева, а следом за ней - Александра Трусова. Предпоследней же идет Станислава Константинова, которой не удалась короткая программа. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы женщин на Гран-При России по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристок на Гран-При России 2019 в короткой программе.

Трио российских фигуристок в субботу, 16 ноября, покажут свои произвольные программы на Гран-При России 2019 года. Станислава Константинова появится на льду первой в 17.45 по московскому времени. У нее - второй стартовый номер. Две других наших спортсменки выйдут на лед в финале. 10-й стартовый номер у Евгении Медведевой и она стартует в 18.55 по московскому времени. А закроет произвольные прокаты Александра Трусова в 19.11 - у нее стартовый номер 12.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на Гран-При России 2019

Первая разминка

1. Юхана Йокои (Япония)

2. Станислава Константинова (Россия) – 17.45

3. Эмми Пелтонен (Финляндия)

4. Чэнь Хунъи (Китай)

5. Николь Шотт (Германия)

6. Юна Шираива (Япония)

Вторая разминка

7. Сатоко Мияхара (Япония)

8. Алексия Паганини (Швейцария)

9. Екатерина Рябова (Азербайджан)

10. Евгения Медведева (Россия) – 18.55

11. Мэрайя Белл (США)

12. Александра Трусова (Россия) – 19.11

Положение после короткой программы у женщин на Гран-При России 2019

1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93

2. Александра Трусова (Россия) – 74,21

3. Мэрайя Белл (США) – 67,11

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09

7. Юна Шираива (Япония) – 60,57

8. Николь Шотт (Германия) – 57,29

9. Чэнь Хунъи (Китай) – 57,17

10. Юхана Йокои (Япония) – 56,51

11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36

12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,46

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При России 2019

Старт соревнований намечен на 17.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на Первом канале с 18.00 и сайте 1tv.ru с 17.30. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная.

Rostelecom Cup 2019. Женщины. Произвольная программа.Гран-при по фигурному катанию 2019/20. Прямая видеотрансляция произвольной программы женщины 16.11.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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