2019-11-16T08:19:34+03:00
Спорт

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Тренировка. Прямая видеотрансляция

Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова устраивают финальный прогон своих произвольных программ [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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У Евгении Медведевой будет новый наряд для произвольной программы.У Евгении Медведевой будет новый наряд для произвольной программы.Фото: REUTERS
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Сегодня, 16 ноября, в Москве будет определен победитель Гран-При России по фигурному катанию 2019 года. На традиционный ежегодный топовый турнир престижной серии приехало немало известных фигуристок. Главная битва за победу - между россиянками Александрой Трусовой и Евгенией Медведевой.

После короткой программы Евгения идет на первом месте, опережая на два балла более молодую Трусову. И вот утром 16 ноября у спортсменок - последний прокат на соревновательном льду дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.

"Первый канал" проведет прямую видеотрансляцию тренировки фигуристок перед произвольной программой Гран-При России Кубка Ростелеком 2019, начиная с 11.30 по московскому времени.

Положение после короткой программы у женщин на Гран-При России 2019

1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93

2. Александра Трусова (Россия) – 74,21

3. Мэрайя Белл (США) – 67,11

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09

7. Юна Шираива (Япония) – 60,57

8. Николь Шотт (Германия) – 57,29

9. Чэнь Хунъи (Китай) – 57,17

10. Юхана Йокои (Япония) – 56,51

11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36

12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,46

Rostelecom Cup. Женщины. Тренировка.Гран-при по фигурному катанию 2019/20. Тренировка женщин перед произвольной программой 16 ноября 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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