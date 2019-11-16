Оксана Пушкина и другие соавторы закона о насилии обратились в полицию из-за угроз

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, адвокат и общественный деятель Алексей Паршин, адвокат Мари Давтян - соавторы нашумевшего закона. Эти люди пытаются добиться отмены принятых в 2017 году поправок и вернуть уголовное наказание для домашних тиранов.

Законопроект сейчас активно обсуждается на самых разных площадках. В Госдуме, Совете Федерации, Общественной палате.

Однако обсуждения не проходят без акций протеста со стороны радикально настроенных против закона граждан. Но, как оказалось, прессинг не заканчивается и в другие дни.Аккаунты в соцсетях, рабочие и личные почты, телефоны соавторов ежедневно штурмуют неизвестные личности. Так Мари Давтян призналась, что ей угроз приходит меньше всего.

- Просто у меня достаточно закрытые аккаунты. Поэтому достучаться тяжело. Но кое-что тоже доходит. Удивляют ещё и некоторые общественные деятели, которые вместо обсуждения закона и проблем домашнего насилия переходят на наши личности.

Депутат Оксана Пушкина получает таких сообщений больше всего.

- Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать последнее время в адрес Алексея Паршина и его семьи, - рассказала «КП» Оксана Пушкина. - Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки. Комитет по образованию и науки Государственной Думы провел свое неофициальное расследование по письмам массовой рассылки против закона о семейно-бытовом насилии.

Выяснилось, что «авторы» писем вообще не знают о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной Думы не отправляли и не понимают как их электронные адреса оказались у злоумышленников, либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, т.е. были выдуманными. Мы также провели собственный эксперимент. Пройдя по ссылке одного из адресов сайтов, на которых предлагается отправлять письма «против» закона и «за исключение Пушкиной из депутатов», выяснили, что структура этой сети устроена так, что за несколько часов непринужденной «рассылки» один человек может отправить тысячу однотипных писем от имени тысячи разных несуществующих, выдуманных адресатов. Мы понимаем, кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой. Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам.

На прошлой неделе все трое написали заявление в органы полиции. Теперь анонимными письмами и угрозами, а также их авторами займутся сотрудники правоохранительных органов.