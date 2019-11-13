Оксана Пушкина рассказала, как новый законопроект защитит жертв от домашнего насилия
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о готовящемся законопроекте против домашнего насилия. Планируется, что документ будет готов к 1 декабря, тогда проект закона представят на рассмотрение в Госдуму.
Законопроект предусматривает создание в каждом регионе страны кризисных центров, куда смогут обращаться жертвы домашнего насилия за юридической помощью, консультацией, здесь смогут предоставить крышу над головой матерям и детям, которым некуда идти от тиранящего их главы семейства. Один из пунктов законопроекта касается возможности через суд изолировать агрессора - выдается ордер, мужчине запрещают приближаться, в случае, сели он потенциально опасен, к жене или детям.
- Люди, которые не живут в официальном браке, тоже должны тоже понимать, что отныне в России, если мы примем этот закон, нормы иные. Бить никого нельзя, - уточнила член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Авторы законопроекта предлагают повысить статус участкового. Комитет Госдумы, в котором состоит Пушкина, направил в МВД обращение с просьбой уже сейчас начать работу с кадровым составом.
Она подчеркнула, что закон призван защитить не только женщин, но также стариков и детей, которые также становятся жертвами домашнего насилия.
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ИСТОЧНИК KP.RU