2019-11-16T21:51:25+03:00
Звезды

Заявление выскочки Бузовой о поездке на Евровидение назвали бредом

33-летняя артистка вовсю репетирует песню на конкурс
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники обсуждают возможную поездку Ольги Бузовой на ЕвровидениеПоклонники обсуждают возможную поездку Ольги Бузовой на ЕвровидениеФото: Instagram.com
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На днях Ольга Бузова дала прощальный концерт в Москве в рамках своей программы "Под звуки поцелуев". Красочное шоу преподнесло массу сюрпризов. Во-первых, поющая ведущая объявила о том, что наконец-то помирилась с сестрой, с которой не общалась почти год. Но главным событием стало заявление исполнительницы о поездке на Евровидение.

Вторые сутки поклонники обсуждают возможную поездку Ольги Бузовой на Евровидение, которое в 2020 году пройдет в Нидерландах. Кто-то одобряет стремление певицы двигаться вперед, а кто-то называет ее выскочкой, предрекая неминуемый провал. Но, кажется, вокалистка в своих силах и способностях ничуть не сомневается.

"Следующую песню на английском я спою на Евровидении. Я хочу оставить след в истории и истории российского шоу-бизнеса", - огорошила вокалистка переполненный зал "Известия HALL". После услышанного публика взорвалась аплодисментами, одобрительными возгласами и выкриками зрителей. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Артистка пообещала, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

И пока обыватели пытаются выяснить детали поездки Бузовой в Роттердам, светские хроникеры обрывают телефоны известных продюсеров. Так, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта развеял все инсинуации и слухи о том, что Россию на международном конкурсе может представить звезда «Дома-2»". "Это бред", - цитирует его РИА Новости.

Иосиф Пригожин тоже не остался в стороне и прокомментировал ситуацию. Артист признался, что поражается самоуверенности исполнительницы и отсутствию комплексов. Он заметил при этом, что одних только ее амбиций недостаточно для того, чтобы представлять Россию на конкурсе. "Всех интересуют люди на хайпе. Может, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал. Евровидение - это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня и она сможет ее спеть, то на Евровидении бывало и хуже", - развел руками Пригожин.

По мнению продюсера, сейчас на европейский конкурс едут не столько талантливые певцы, сколько яркие шоумены. "Именно фрик-шоу собирает залы. Мне вообще кажется, что у нас всего 2% населения обладает хорошим слухом, судя по тому, сколько немузыкальных людей стоит на сцене. Люди сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который «выстреливает»", - считает Иосиф.

Яна Рудковская также высказалась о перспективах Ольги поехать на музыкальное шоу. "Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова", - заявила продюсер

Пресс-служба Первого канала, который будет транслировать Евровидение в 2020 году, от комментария отказалась. Евровидение-2020 пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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