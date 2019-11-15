2019-11-15T08:36:46+03:00
Звезды

Снова любимки: Ольга Бузова помирилась с сестрой

Девушки не общались почти год
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова с сестрой АннойОльга Бузова с сестрой АннойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова во время своего прощального концерта в Москве преподнесла немало сюрпризов публике. Сначала поющая ведущая заявила о том, что едет на Евровидение. Потом устроила на сцене откровенные танцы, а затем и вовсе сообщила о том, что ее сестра находится в зрительном зале.

Ольга Бузова дала в Москве последний концерт в рамках старой программы "Под звуки поцелуев". Осенний вечер в зале "Известия HALL" столичная публика запомнит надолго. Певица была счастлива петь для "своих людей", как она называет поклонников. И они отвечали ей взаимностью.

Зал не только с готовностью подпевал каждому хиту, но и танцевал. Сама виновница переполоха тоже не осталась в долгу и во время песни "Ты не мужчина, а вайфай" исполнила откровенный танец. Одетая в золотое боди, артистка так и льнула к своему партнеру.

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Ольга Бузова дала прощальный концерт в Москве
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Разгоряченные зрители устроили звезде бурные овации. А счастливая Оля поблагодарила публику и сообщила, что в зале появилась ее самые близкие и родные люди. "Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец. Люблю", - заявила она после исполнения песни "Мои люди всегда со мной".

Зал от этих слов еще больше оживился. Поклонники исполнительницы знают, что певица не общалась с сестрой Аней несколько месяцев. Разлад случился в начале 2019 года, когда девушки отдыхали в Куршевеле. Во французские Альпы сестры перебрались из жарких Мальдив для того, чтобы встретились с подругами и отметить 33-й день рождения Оли. Каждый день девушки делились с фолловерами шикарными фото с горнолыжных склонов, не забывая записывать видео, называя друг друга любимками.

Однако конец отпуска омрачила ссора. По крайней мере, к такому выводу пришли подписчики, узнав, что в отличие от звездной родственницы, вернувшейся в Москву бизнес-классом, Аня Бузова вынуждена была довольствоваться экономом. На ссору сестер указывал и еще один нюанс. Аня отписалась от Ольги в соцсетях. Девушки перестали общаться, а публика гадала - что за альпийская черная кошка пробежала между родными сестрами.

Однако теперь ссоре, судя по всему, пришел конец. Сестры смогли преодолеть этот непростой период и помириться. А это значит, что скоро фолловеры снова смогу увидеть совместные фото и видео любимок.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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