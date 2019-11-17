Состоятельная невеста: Новой избранницей Дмитрия Шепелева стала бывшая жена владельца аптек «36,6»
Дмитрий Шепелев больше не прячет свою любовь: в Инстаграме телеведущий опубликовал первое совместное фото с новой избранницей Екатериной Тулуповой. Влюбленные начали встречаться в 2017 году, но все это время тщательно скрывали свои отношения. В конце 2018 года ведущий Первого канала и его подруга съехались и стали жить вместе, а теперь, по слухам, готовятся к свадьбе. Екатерина – ровесница 36-летнего Шепелева, она дизайнер интерьеров и бизнес-леди, основательница компании «Деловые завтраки».
Екатерина заменила маму шестилетнему Платону, сыну Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь Лада от предыдущего брака. Девочка ровесница Платона, ей тоже шесть лет. Как рассказал телеведущий в Инстаграме, с новой избранницей его познакомили дети – Платон и Лада ходили в один детский сад.
- Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? – написал Шепелев в Инстаграме. - В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья.
После смерти гражданской жены Жанны Фриске Шепелев воспитывал сына Платона один. Дмитрий постарался дать мальчику лучшее образование. И, естественно, выбрал один из лучших в Москве детских садов. В это же элитное заведение отдала свою дочь и Тулупова: она тоже привыкла давать дочери самое лучшее. Тем более, что всегда могла себе это позволить. Отец девочки и бывший муж Екатерины – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов.
Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»). Altus Capital также вкладывает деньги в финансовые технологии, здравоохранение, строительные материалы и обрабатывающую промышленность, электронику, машиностроение и робототехнику. Как сообщается на сайте компании, совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2017 года превышал 1 миллиард долларов.
Бывший муж Екатерины Тулуповой - основатель инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац.
Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге, выросла во Владивостоке. После школы девушка поступила на факультет журналистики в местном университете, но быстро поняла, что хочет заниматься дизайном (в детстве она училась в художественной школе). Екатерина рванула покорять Москву и поступила в Московский энергетический институт на кафедру искусства интерьера. Выучилась на дизайнера, затем продолжила образование в Миланской школе дизайна. В Москве она познакомилась с молодым юристом Дмитрием Кленовым, выпускником МГИМО, сыном владельца крупной строительной компании, и вышла за него замуж.
В 2013 году у супругов родилась дочь Лада, но долго засиживаться в декрете Екатерина не стала. Почти сразу после рождения малышки она вместе с подругой, архитектором Олесей Ситниковой основала архитектурное бюро «Арх. Предмет». Екатерина много путешествовала – ездила во Францию, Италию, Швейцарию, успевая одновременно заниматься воспитанием дочери. Бизнес подруг был успешным, но, как это часто бывает, между партнершами возникли разногласия, и Екатерина ушла из бюро.
Как супруга успешного инвестиционного банкира Екатерина привыкла отдыхать на лучших курортах мира – будь то элитный отель One&only Reethi Rah на Мальдивах, одна ночь в котором стоит 4 тысячи долларов (250 тысяч рублей) или приморский городок Форте-деи-Марми в Тоскане, облюбованный российскими знаменитостями. Тулупова вела светскую жизнь, бывала на всех модных столичных выставках и премьерах. Подружилась с кулинарным блогером Никой Белоцерковской (на тот момент - женой миллиардера Бориса Белоцерковского) и с удовольствием гостила на ее вилле в Италии.
Сам Дмитрий Кленов – человек не публичный и на тусовках с женой не светился. Но его периодически можно было видеть на церемониях вручения профессиональных финансовых премий, на которых он из года в год получал награды как лучший инвестиционный банкир. В Инстаграме Екатерина с удовольствием показывала привлекательного супруга (мало кто из состоятельных российских финансистов мог похвастаться такой мускулатурой, как у Дмитрия).
Супруги развелись после 13 лет совместной жизни. Еще в январе 2016 года они вместе покоряли гору Килиманджаро в Африке, а уже в июле Екатерина называла себя в Инстаграме «разбитной разведенкой». Судя по тому, как грустила Тулупова после развода и как спрашивала у своих друзей в соцсети: «На чьём конце носят кольцо после развода?», виновником того, что их семейная лодка пошла ко дну, была отнюдь не она.
Но долго тосковать одной Екатерине не пришлось: уже через год после развода она познакомилась с Шепелевым. Влюбленные съехались и сейчас живут вместе в квартире на Патриарших прудах, интерьер в которой Екатерина изысканно оформила сама. Воспитывают Платона, Ладу и двух очаровательных собачек породы шитцу. С подачи подруги Дмитрий полюбил отдыхать в Форте-деи-Марме и теперь снимает на лето виллу в Тоскане. До знакомства с Тулуповой телеведущий вместе с Платоном проводил отпуск в более демократичной Греции.
Возлюбленная Шепелева успешна и финансово независима. И хотя совладельцем аптечной сети «36,6» ее экс-супруг Дмитрий Кленов стал уже после расставания с Екатериной, он был достаточно состоятелен и до этого. И вряд ли обидел при разводе жену и дочь, наверняка хорошо их обеспечив.
В недавнем интервью Дмитрий Шепелев признался, что ценит в Екатерине доверие, красоту и чувство юмора. Хотя влюбленные еще не поставили штамп в паспорте, телеведущий уже считает невесту и ее дочку своей семьей. Вот как он описывает свой обычный день:
- Завтракаю с семьей. Везу Платона на занятия и до конца дня занят работой. Мы ужинаем все вместе в 19:00. Я стараюсь как можно реже нарушать это правило, - рассказал Шепелев в интервью порталу peopletalk.ru.
Когда Дмитрий занят на съемках, Екатерина заботится о Платоне: отводит мальчика на занятия и забирает его после уроков. В последнее время Дмитрий в Инстаграме часто делится размышлениями о воспитании сына и рассказывает последние новости из жизни Платона. Недавно телеведущий решил обсудить с поклонниками важную для любого молодого родителя тему: как воспитание детей мешает личной жизни. Дмитрий рассказал, что у него и Екатерины не остается времени на себя – все силы уходят на детей.
Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и новая избранница Екатерина Тулупова. Фото: кадр видео.
- Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так, чтобы без детей? А как? А где? А как часто? – поинтересовался ведущий у подписчиков. - Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей.
В итоге телеведущий и его избранница решили выкраивать время для того, чтобы побыть вдвоем. Недавно, например, они вместе совершили романтическую поездку в Мюнхен.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жанна Фриске: досье KP.RU»