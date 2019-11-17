Состоятельная невеста: Новой избранницей Дмитрия Шепелева стала бывшая жена владельца аптек «36,6»

Дмитрий Шепелев больше не прячет свою любовь: в Инстаграме телеведущий опубликовал первое совместное фото с новой избранницей Екатериной Тулуповой. Влюбленные начали встречаться в 2017 году, но все это время тщательно скрывали свои отношения. В конце 2018 года ведущий Первого канала и его подруга съехались и стали жить вместе, а теперь, по слухам, готовятся к свадьбе. Екатерина – ровесница 36-летнего Шепелева, она дизайнер интерьеров и бизнес-леди, основательница компании «Деловые завтраки».

Екатерина заменила маму шестилетнему Платону, сыну Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочь Лада от предыдущего брака. Девочка ровесница Платона, ей тоже шесть лет. Как рассказал телеведущий в Инстаграме, с новой избранницей его познакомили дети – Платон и Лада ходили в один детский сад.

- Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? – написал Шепелев в Инстаграме. - В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья.

dmitryshepelev Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?

После смерти гражданской жены Жанны Фриске Шепелев воспитывал сына Платона один. Дмитрий постарался дать мальчику лучшее образование. И, естественно, выбрал один из лучших в Москве детских садов. В это же элитное заведение отдала свою дочь и Тулупова: она тоже привыкла давать дочери самое лучшее. Тем более, что всегда могла себе это позволить. Отец девочки и бывший муж Екатерины – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов.

Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»). Altus Capital также вкладывает деньги в финансовые технологии, здравоохранение, строительные материалы и обрабатывающую промышленность, электронику, машиностроение и робототехнику. Как сообщается на сайте компании, совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2017 года превышал 1 миллиард долларов.

Бывший муж Екатерины Тулуповой - основатель инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац.

Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге, выросла во Владивостоке. После школы девушка поступила на факультет журналистики в местном университете, но быстро поняла, что хочет заниматься дизайном (в детстве она училась в художественной школе). Екатерина рванула покорять Москву и поступила в Московский энергетический институт на кафедру искусства интерьера. Выучилась на дизайнера, затем продолжила образование в Миланской школе дизайна. В Москве она познакомилась с молодым юристом Дмитрием Кленовым, выпускником МГИМО, сыном владельца крупной строительной компании, и вышла за него замуж.

tulupova Несколько недель назад с крутой командой: Style @ksenya_mia , Muah @nemayastyle , foto by @anna_antosik , мы здорово повеселились, как предчувствовали, что будут разглядывать. #byantosik #ничегообщего

В 2013 году у супругов родилась дочь Лада, но долго засиживаться в декрете Екатерина не стала. Почти сразу после рождения малышки она вместе с подругой, архитектором Олесей Ситниковой основала архитектурное бюро «Арх. Предмет». Екатерина много путешествовала – ездила во Францию, Италию, Швейцарию, успевая одновременно заниматься воспитанием дочери. Бизнес подруг был успешным, но, как это часто бывает, между партнершами возникли разногласия, и Екатерина ушла из бюро.

tulupova Geneva , Switzerland #first#year#1#happy#birthday#little#girl#lada#малаяродина#сднемрождениякрошка

Как супруга успешного инвестиционного банкира Екатерина привыкла отдыхать на лучших курортах мира – будь то элитный отель One&only Reethi Rah на Мальдивах, одна ночь в котором стоит 4 тысячи долларов (250 тысяч рублей) или приморский городок Форте-деи-Марми в Тоскане, облюбованный российскими знаменитостями. Тулупова вела светскую жизнь, бывала на всех модных столичных выставках и премьерах. Подружилась с кулинарным блогером Никой Белоцерковской (на тот момент - женой миллиардера Бориса Белоцерковского) и с удовольствием гостила на ее вилле в Италии.

Сам Дмитрий Кленов – человек не публичный и на тусовках с женой не светился. Но его периодически можно было видеть на церемониях вручения профессиональных финансовых премий, на которых он из года в год получал награды как лучший инвестиционный банкир. В Инстаграме Екатерина с удовольствием показывала привлекательного супруга (мало кто из состоятельных российских финансистов мог похвастаться такой мускулатурой, как у Дмитрия).

tulupova Даешь однотипные фото?! Но это не такая :) Вся семья в сборе! И тот самый щедролюбимыймужик! #вывезибабунамальдивы #maldives #chevalblanc #семейныйпортрет

Супруги развелись после 13 лет совместной жизни. Еще в январе 2016 года они вместе покоряли гору Килиманджаро в Африке, а уже в июле Екатерина называла себя в Инстаграме «разбитной разведенкой». Судя по тому, как грустила Тулупова после развода и как спрашивала у своих друзей в соцсети: «На чьём конце носят кольцо после развода?», виновником того, что их семейная лодка пошла ко дну, была отнюдь не она.

Но долго тосковать одной Екатерине не пришлось: уже через год после развода она познакомилась с Шепелевым. Влюбленные съехались и сейчас живут вместе в квартире на Патриарших прудах, интерьер в которой Екатерина изысканно оформила сама. Воспитывают Платона, Ладу и двух очаровательных собачек породы шитцу. С подачи подруги Дмитрий полюбил отдыхать в Форте-деи-Марме и теперь снимает на лето виллу в Тоскане. До знакомства с Тулуповой телеведущий вместе с Платоном проводил отпуск в более демократичной Греции.

tulupova В январе 2016 года Екатерина с мужем Дмитрием Кленовым покорила гору Килиманджаро. А через несколько месяцев супруги развелись.

Возлюбленная Шепелева успешна и финансово независима. И хотя совладельцем аптечной сети «36,6» ее экс-супруг Дмитрий Кленов стал уже после расставания с Екатериной, он был достаточно состоятелен и до этого. И вряд ли обидел при разводе жену и дочь, наверняка хорошо их обеспечив.

В недавнем интервью Дмитрий Шепелев признался, что ценит в Екатерине доверие, красоту и чувство юмора. Хотя влюбленные еще не поставили штамп в паспорте, телеведущий уже считает невесту и ее дочку своей семьей. Вот как он описывает свой обычный день:

- Завтракаю с семьей. Везу Платона на занятия и до конца дня занят работой. Мы ужинаем все вместе в 19:00. Я стараюсь как можно реже нарушать это правило, - рассказал Шепелев в интервью порталу peopletalk.ru.

Когда Дмитрий занят на съемках, Екатерина заботится о Платоне: отводит мальчика на занятия и забирает его после уроков. В последнее время Дмитрий в Инстаграме часто делится размышлениями о воспитании сына и рассказывает последние новости из жизни Платона. Недавно телеведущий решил обсудить с поклонниками важную для любого молодого родителя тему: как воспитание детей мешает личной жизни. Дмитрий рассказал, что у него и Екатерины не остается времени на себя – все силы уходят на детей.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и новая избранница Екатерина Тулупова. Фото: кадр видео.

- Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так, чтобы без детей? А как? А где? А как часто? – поинтересовался ведущий у подписчиков. - Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей.

В итоге телеведущий и его избранница решили выкраивать время для того, чтобы побыть вдвоем. Недавно, например, они вместе совершили романтическую поездку в Мюнхен.