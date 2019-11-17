Российские фигуристы выиграли все золото на домашнем этапе Гран-при

Российские фигуристы выиграли все четыре дисциплины, а одиночники-мужчины и вовсе заняли весь пьедестал.

Александр Самарин, победивший на двух этапах, отобрался в финал Гран-при. Путевки в Турин получили и танцоры Синицина – Кацалапов, также выигравшие два этапа. Еще одна безупречная путевка у Саши Трусовой, которая выиграла оба своих старта.

Александра ТрусоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А последние награды сборной России принесли наши спортивные пары. Первое место уверенно заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Кубок Ростелекома. Москва, 16 ноября

Мужчины. Итог. 1. Александр Самарин – 264,45. 2. Дмитрий Алиев – 259,88. 3. Макар Игнатов (все – Россия) – 252,87.

Александр СамаринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танцы. Итог. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 212,15. 2. Пайпер Джиллс / Поль Пурье (Канада) – 207,64. 3. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) – 185,01… 6. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов – 172,93... 9. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (оба дуэта – Россия) – 164,64.

Женщины. Итог. 1. Александра Трусова – 234,47. 2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 225,76. 3. Мария Белл (США) – 205,67… 11. Станислава Константинова (Россия) – 156,94.

Пары. Итог. 1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 229,48. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (обе пары – Рооссия) – 216,77. 3. Минерва Хазе / Нолан Зигерт (Германия) – 186,16… 5. Ксения Столбова / Андрей Новоселов (Россия) – 177,51.

Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Несмотря на второе место, Женя довольна, мечтает увидеть своих подруг и готова работать дальше. При этом признает, что уже наверное не сможет выйти на тот уровень сложности, что предлагают молодые конкурентки (подробности)