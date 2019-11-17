Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Главная часть программы Гран при в Москве - женское одиночное катание. Две ученицы Этери Тутберидзе. Бывшая, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая теперь тренируется в Канаде. И юная звездочка Александра Трусова, побившая уже почти все рекорды. Академичное и проникновенное катание против запредельной сложности.

Медведева лидирует после короткой программы, где четверные запрещены. Трусова вторая - но у неё в произвольной заявлены сразу четыре разных прыжка в четыре оборота, два из них в связках... даже у ребят нет такого.

Не зря же Трусова ещё перед стартами говорила, что готова соревноваться с мужчинами. У Медведевой программа значительно проще и всего два с половиной очка преимущества. Без шансов...

"Я, конечно, хочу освоить четверной, но только не в ущерб своему здоровью", - говорит МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но болельщики, пришедшие на Медведеву так не думают. Заготовлены букеты цветов и игрушки.

Перед Медведевой катается Екатерина Рябова, которая представляет Азербайджан, а тренируется у Евгения Волкова и Евгения Плющенко. Через воспитанниц Тутберидзе в сборную России не пробиться. Приходится искать обходные пути.

Медведева буквально плывет по льду, делая тройные прыжки идеально с поднятой рукой. И каждый раз срывает аплодисменты. Уже к концу программы видно, что оценки будут высочайшие.

Евгения Медведева и Брайан ОрсерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Залп плюшевых мишек... и выход Трусовой.

Дальше вы все видели. Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом. А журналисты уже пытают тренера Медведевой Брайана Орсера, как бороться с этой лавиной...

Но Женя Медведева довольна, мечтает увидеть своих подруг и готова работать дальше. При этом признает, что уже наверное не сможет выйти на тот уровень сложности, что предлагают молодые конкурентки.

Александра Трусова - новая звезда российского фигурного катанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом Женя говорит:

- Я, конечно, хочу освоить четверной, но только не в ущерб своему здоровью. Я хорошо знаю свой организм, он у меня хрупкий. Надо вовремя ложится, правильно питаться...

Почему так долго мы не видели такую веселую, счастливую Медведеву...?

- Да у меня был сложный период. Но Брайан мне так и говорил, что на это уйдёт полтора года... многие мои слова были неправильно восприняты, многое на меня давило. Я отказалась от соцсетей и старалась меньше смотреть по сторонам. Но постепенно я освоилась на новом месте и поняла, что я с радостью прихожу на тренировки.

Саша признается, что готова соревноваться с мужчинамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Саша Трусова сказала, что на тренировках тоже падает, но постарается катать всю программу без ошибок.

А потом рассказала, почему хочет соревноваться с мужчинами:

- Мне интересно посмотреть, как они исполняют четверные. Да и компоненты там по другому считают. Хотелось бы получить такой опыт.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Кубок Ростелекома. Москва, 16 ноября

Женщины. Итоговая классификация. 1. Александра Трусова – 234,47. 2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 225,76. 3. Мария Белл (США) – 205,67… 11. Станислава Константинова (Россия) – 156,94.

КСТАТИ

Российские фигуристы выиграли все золото на домашнем этапе Гран-при

Наши фигуристы выиграли все четыре дисциплины, а одиночники-мужчины и вовсе заняли весь пьедестал (подробности)