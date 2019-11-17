2019-11-17T10:17:04+03:00
Здоровье

Диетолог назвала самые вредные сладости

Чем сложнее состав лакомства, тем опаснее оно для организма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Наименее вредными являются мармелад, пастила, зефир и горький шоколадНаименее вредными являются мармелад, пастила, зефир и горький шоколадФото: Михаил ФРОЛОВ
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Чем сложнее состав сладости, тем вреднее она для организма. Такой формулой рекомендует пользоваться врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова.

Самыми безопасными, с этой точки зрения, являются "моносладости", например, плитка шоколада, варенье или мед. По словам специалиста, они сильно выигрывают у десерта, в состав которого входят несколько десятков ингредиентов. Также стоит обратить внимание на мармелад, пастилу, горький шоколад и зефир на агар-агаре.

Наиболее вредными можно считать лакомства, жаренные во фритюре. В пончиках, чак-чаке и "хворосте" содержится высокое количество простых сахаров, которые сочетаются с трансжирами.

На втором месте — вкусняшки из дрожжевого теста. На третьем — шоколадные батончики и кремовые торты.

"С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты", - цитирует АиФ врача-диетолога.

Также при выборе сладостей стоит обращать пристальное внимание на их состав и внешний вид. Если продукт имеет яркий кислотный цвет, то, скорее всего, применялся вредный краситель. Сайт kp.ru писал о том, как обычно обозначается эта пищевая добавка, и на какие еще факторы обратить внимание при выборе лакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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