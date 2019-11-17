София Ротару вернулась в Москву на заработки: выступит на «Песне года», новогодних концертах и корпоративах за 3 миллиона рублей

В этом году в новогодние праздники на российском ТВ покажут свежие выступления Софии Ротару. В прошлом году певица отменила участие в «Песне года», но в этом году все будет иначе. Свое участие в главном итоговом концерте 2019-го года София Ротару организаторам подтвердила. Певица приедет и снимется в одном из любимых новогодних концертов наших телезрителей – эфир «Песни года» покажут 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1».

Поклонники Софии Ротару счастливы и приедут на концерты с участием певицы из разных городов России. Билетов на «Песню года» на 7 декабря осталось мало, причем в продаже только не бюджетные варианты от 6 тыс.руб. Впервые «Песню года» проводят на площадке «ВТБ Арена». Кроме того, ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале «Легенды ретро FM». Также София Михайловна рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар за выступление складывается из двух частей – оплата транспортных расходов певицы и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. Гонорар за корпоратив в этом сезоне – $50 – 60 тыс. (3,1 – 3,8 млн. руб.). По Софии Михайловне поклонники соскучились, поэтому она сейчас рассматривает сразу несколько предложений.

София Ротару вернулась в Москву на заработкиФото: Евгения ГУСЕВА

Съемки традиционных новогодних огоньков начнутся в декабре. Ожидается, что на Первом канале в ночь с 31-го декабря на 1-е января появится Алла Пугачева, которую в прошлом году крутили в повторе. Артистов для «огонька» Первого канала снимают пару недель, съемки растягиваются по времени, так как у артистов график в декабре плотный. Звезды продолжают ждать предложений о выступлении на «заказниках» в декабре. «Слухи о том, что рынок корпоративов упал раз в десять несколько преувеличены. Упал он давно, спрос меньше, чем прежде, но он есть. Другое дело, что артисты заявляют одну цену – например $50 тыс. Но, когда клиент получает одобрение от артиста по дате, он может начинать торговаться – теперь многие снижают первоначально озвученные гонорары. Многие полетят за границу, уже подтверждены выступления Мити Фомина и группы USB в Турции на новогодних каникулах», - рассказывает нам менеджер пиар-агентства.

В отпуск звезды отправятся после новогодних каникул, когда отработают все шоу и концерты для отдыхающих россиян.