Эксперт: Европейцев пугают нашим «броском на Балтику» для оправдания размещения своих ракет

Очередной устрашающий сценарий того, как «злая Россия» может быстро и нагло захватить маленькие страны Балтии представили американские эксперты Центра анализа европейской политики. По мнению этих специалистов, коварная Москва спит и видит, чтобы использовать коридор на границе Литвы и Польши, дабы двинуть 25 своих ударных батальонов общей численность до 10 тысяч бойцов и соединить Калининградскую область с союзной России Белоруссией. При том «варвары с востока» будут иметь явное преимущество, например, в танках перед подразделениями НАТО, которые базируются в регионе.

За комментарием «КП» обратилась к известному военному эксперту Игорю Коротченко.

- Зачем американскими экспертами вот уже который месяц подогревается тема «агрессии России» против «несчастной Прибалтики»?

- Эта точка зрения будет оставаться актуальной с точки зрения дезинформации европейской общественности. Американцам необходимо нагнетание антироссийской истерии.

- Для чего именно сейчас?

- Главное - подготовка общественного мнения Европы, в первую очередь ее восточной части, к предстоящему размещению крылатых и баллистических ракет средней дальности. Как известно, США вышли из соответствующего договора с нами. У них стоит задача размещать эти ранее запрещенные системы в Восточной Европе.

- Ну, руки то у них развязаны — осталось, чтобы народ на местах не протестовал?

- Именно! Потому им надо постоянно педалировать тему российской угрозы, в частности, на прибалтийском направлении. И на этом фоне американские ракеты без массовых протестов окажутся на новых позициях...

- ... В максимальной близости от наших границ.

- Конечно! Общественное мнение стран будет подготовлено предшествующей информационной истерией — в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Тем более, официальные власти этих государств и сами уже предлагали себя, свои территории под американские базы. И вот так получится, что интересы США и властных структур расположенных вдоль балтийского моря стран совпадут.

- А к чему высоколобые рассуждения про мифический захват коридора между Литвой и Польшей, о котором сейчас пишут ?

- Не будь «проблемы коридора», придумали бы другую точку приложения информационной атаки. То, что Россия массированным десантом будет захватывать Прибалтику — это мягко говоря, не новая версия «агрессии». Как и рассуждения про массированный удар российских танковых армий в этом направлении.

- Откуда американские эксперты взяли цифру в 25 российских батальонов, готовых к броску в направлении Калининграда?

- Сколько именно войск у нас сосредоточенно на этом направлении, рассуждать бесполезно. Любые цифры на Западе могут быть использованы для того, чтобы оболванить общественное мнение Европы под согласие на размещение ракет.