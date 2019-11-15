На главного свидетеля по делу Эрика Давидыча возбудили уголовное дело за избиение

История начиналась вполне обыденно: в выходной, 4 ноября, Иван Иродовский со своей девушкой Сабиной и другом детства Алексеем отдыхали в ночном клубе. После заведения компания отправилась продолжать веселье домой к Алексею, в деревню Раздоры на улицу Липовая. Там товарищи выпивали и развлекались, однако градусы сделали свое дело и, внезапно, Иван приревновал свою девушку Сабину к другу Алексею. Что именно заметил Иван между Сабиной и Лешей, неизвестно, однако меры он принял самые что ни на есть радикальные — избил парочку и угрожал им убийством.

- В полицию обратились 44-летний Алексей Б. и 32-летняя Сабина А. с сообщением о том, что 4 ноября их друг 46-летний Иван Иродовский угрожал им убийством. Но угрозами Иван не ограничился, в приступе ревности мужчина набросился на свою девушку Сабину и избил ее. Согласно заключению медицинского эксперта, девушке причинен легкий вред здоровью, который попадает под действие УК РФ. - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 115 УК РФ и части 1 статьи 119 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством. Сейчас, несостоявшийся "Отелло" Иван Иродовский заключен под подписку о невыезде. Ведется расследование.

Иван Иванович Иродовский — главный свидетель по скандальному делу известного видеоблоггера Эрика Давидовича Китуашвили, основателя сайта и авто-движения Smotra.ru. По данным из открытых источников, Иван Иродовский написал заявление и давал свидетельские показания против Эрика Китуашвили.

Эрик Давидович был арестован в феврале 2016 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, а именно получении страховок по подложным документам.