2018-12-06T20:34:56+03:00
Общество

Блогера «Давидыча» отпустили на свободу

Мосгорсуд принял решение об освобождении основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру»
Алена Басавина
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Эрик Китуашвили. ФОТО: Дмитрий Серебряков / ТАССЭрик Китуашвили. ФОТО: Дмитрий Серебряков / ТАСС
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Московский городской суд отпустил на свободу видеоблогера и основателя автомобильного движения «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, который был осужден по делу о мошенничестве и отмывании денег.

«Давидыча» освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. С его имущества и счетов сняли арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что 19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Сторона обвинения просила 7 лет лишения свободы. По мнению следствия, блогер инсценировал хищения застрахованных дорогостоящих автомобилей Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. После он получал за машины страховое возмещение по ложным документам. Общий ущерб был оценен в сумму около 10 миллионов рублей.

Сам "Давидыч" себя виновным не считает, а все обвинения в свой адрес называет сфабрикованными.

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