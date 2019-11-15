Водительские права Брежнева продали за полтора миллиона рублей

Накануне в аукционном доме «Литфонд» выставили на продажу 200 уникальных лотов, среди которых одним из самых дорогих оказался документ с номером 000077. Это водительское удостоверение самого Брежнева, который, как выяснилось, любил не только целоваться, но и водить машины.

Однажды даже советский генсек прокатил на «Линкольне» Ричарда Никсона. Американский президент чуть не описался от страха, потому Леонид Ильич был лихачем. Коллекция его авто насчитывала несколько сотен машин, в том числе «Ниссаны», «Роллс-Ройсы», «Кадиллаки», «Мерседесы», «Мазерати». Не говоря уже о наших «Чайках», «ГАЗах» и «ЗИЛах».

Разумеется, остановить Брежнева на дороге мог только злой рок. И он же мог потребовать у шоферюги водительское удостоверение. Однако чтобы соблюсти все формальности, генеральному секретарю права все-таки подарили. И сделал это министр МВД Николай Щелоков. Вроде как в шутку. Мол, управляйте, чем хотите. Легковушками, грузовым транспортом, автобусами. Честно говоря, если бы руководитель партии попросился сесть в космический аппарат, ему тоже вряд ли отказали бы.

Фото: Литфонд

К правам раньше прилагался талон, на котором сотрудники ГАИ пробивали «штрафные» дыры. Он тоже очень хорошо сохранился. И никаких дыр на нем, разумеется, нет.

Как сообщили «КП» в аукционном доме «Литфонд», оба документа заламинированы и ушли с молотка за 1,55 миллиона рублей. Такую сумму выложил частный коллекционер, не пожелавший представляться широкой публике.

Фото: Литфонд

Среди других лотов были представлены рукописный текст «Путешествия из Петербурга в Москву», сделанный преподавателем духовной семинарии Петром Виноградовым, «Рассказы о товарище Сталине» 1936 года (тираж - всего 12 экземпляров), автограф Пикассо и многое другое. Из 200 лотов удалось продать более половины. Письмо Стравинского, например, выставляли за 150 тысяч рублей, а ушло оно за 750 тысяч.