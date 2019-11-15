У актера Александра Носика пропала мама

Актриса Мария Стерникова пропала в Москве. 75-летняя мама звезды сериалов "Возвращение Мухтара" и "Знахарь" Александра Носика вышла на прогулку с сиделкой, но пока та отвлеклась на собаку, женщина бесследно исчезла.

Мария Стерникова долгое время страдает болезнью Альцгеймера. За ней последние три года присматривает сиделка. 14 ноября женщины отправились подышать свежим воздухом. В какой-то момент помощница отвлеклась на собаку, а Мария Александровна исчезла .

Сиделка обратилась в полицию, но своими силами Стерникову найти не удалось. Сын артистки - Александр Носик - в своем блоге обратился к подписчикам за помощью. Он сообщил об исчезновении родительницы: "Друзья, прошу вас помочь в поиске моей мамы".

Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и документов. Мама Александра Носика всю жизнь проработала в Малом театре. Она окончила Школу-студию МХАТ. Известна по главным ролям в киноповестях "Мимо окон идут поезда" и "Нежность". Об актрисе с восторгом писали критики, а зрители, узнавая на улице, просили автограф. Сама же Стерникова была в растерянности от свалившейся на нее популярности.

Что касается личной жизни актрисы, то замуж она выходила три раза. Ее первым супругом стал Алексей Стычкин, работавший переводчиком-международником. В семье родилась дочь Катя. Но брак быстро распался. Мужа актрисы направили в длительную загранкомандировку, а Стерникова не пожелала поехать с ним. Вторым мужем звезды экрана стал популярный советский актер Валерий Носик. Они познакомились на съемках фильма "Спеши строить дом" и уже не расставались. В 1971 году у пары родился сын Александр Носик. Однако этот брак развалился из-за бесконечных загулов мужа, которые Мария долго терпела. Третьим мужем актрисы стал Алексей Кудинович - актер Малого и коллега актрисы.

После того, как Марии Александровне диагностировали старческое слабоумие, она редко выбиралась из дома. Однако и такие выходы представляют опасность для актрисы. Как-то она направилась в храм и заблудилась. Полиция нашла несчастную женщину лишь спустя сутки.