Отец Татьяны Булановой, умирая от рака, слушал песни дочери

Татьяна Буланова 30 лет выходит на сцену и радует поклонников своими душещипательными композициями. Путь к успеху звезды был нелегким. И всегда рядом с ней были ее близкие люди.

Татьяна Буланова в начале своей карьеры очень боялась появляться перед публикой. Родители, как могли, подбадривали и поддерживали ее. Чтобы как-то помочь дочери справиться с переживаниями, мама давала ей баночку из-под детского питания, в котором было спиртное. "Я пряталась в туалете, делала ровно один глоток и выходила на сцену", - поделилась певица в эфире программы "Судьба человека".

Однако очень скоро артистка поняла, что это не выход: "Если я хочу стать артисткой, то надо с этим завязывать, а то сопьюсь".

Звезда рассказала Борису Корчевникову о том, что очень тяжело пережила смерть родителей. Ее папа - Иван Петрович - умер в 1998 году. Он был военным. Служил на подводной лодке. "Он умер в 64 года. У него была онкология. Папа уходил из жизни, слушая мои песни. У него был маленький кассетный магнитофон. В нем до сих пор вставлена та самая кассета. Я не притрагиваюсь в магнитофону. Пусть все будет, как при нем. Папа застал старшего сына Сашу", - заявила исполнительница со слезами на глазах.

А в 2017 году в жизни Татьяны Булановой случилась новая трагедия. Скончалась ее мама. Нина Павловна по профессии фотограф. Женщине было 85 лет. "Боль и тяжесть у меня на душе от смерти мамы. Могла она, конечно, еще пожить. Но если умерла в таком возрасте, значит так было угодно. Я в этом плане фаталист", - поведала вокалистка.

В день похорон мамы у Татьяны был концерт. "Я не стала его отменять. Сделала это намеренно. Если бы закрылась дома одна, то не знаю, что бы со мной было. Петь, конечно, было очень тяжело", - сообщила Буланова.