2019-11-15T16:10:33+03:00
Звезды

То-ма показала клип, снятый роботом

Певица решила доверить новое видео искусственному интеллекту [видео, фото]
Игорь ПОЛЯКОВ
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То-ма выпустила новый клип «Параллели». Фото: Архив То-маТо-ма выпустила новый клип «Параллели». Фото: Архив То-ма
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Выпустив трек и клип "Клетка", в котором главную роль сыграла Светлана Бондарчук, То-ма сделала еще несколько треков, ставших впоследствии хитами в Ютубе и на просторах соцсетей.

Несмотря на то, что треки То-ма становились бестселлерами в Itunse, а клипы набирали миллионные просмотры в Ютубе, никто не видел лица певицы. Лишь недавно То-ма сняла маску, под которой, как выяснилось, скрывалась эффектная блондинка.

По словам пресс-службы певицы, ее новый клип снял робот. Фото: Архив То-ма

По словам пресс-службы певицы, ее новый клип снял робот. Фото: Архив То-ма

Сейчас звезда соцсетей выпустила новый клип «Параллели», который уже поддержали в соцсетях Филипп Киркоров и Николай Басков.

По словам пресс-службы певицы, ее новый клип снял робот.

Такой способ съемки дал возможность создать динамичный кадр абсолютно без монтажа. Фото: Архив То-ма

Такой способ съемки дал возможность создать динамичный кадр абсолютно без монтажа. Фото: Архив То-ма

- Это роботизированный скоростной кран JET ONE - современная технология, позволяющая перемещать съёмочную камеру со скоростью до 6 м/с по заданной траектории, - объясняют представители То-ма. - Огромная механическая «рука», снабженная различными стабилизаторами, агрегатами для записи видео, широкоугольным сменным объективом.

Лишь недавно То-ма сняла маску, под которой, как выяснилось, скрывалась эффектная блондинка. Фото: Архив То-ма

Лишь недавно То-ма сняла маску, под которой, как выяснилось, скрывалась эффектная блондинка. Фото: Архив То-ма

По габаритам она сопоставима с легковым автомобилем. Такой способ съемки дал возможность создать динамичный кадр абсолютно без монтажа, поскольку движения артиста, балета и камеры были объединены воедино. Режиссерская задумка заключалась именно в том, чтоб оставить кадр цельным и показать красоту движения. Такая технология съемки использовалась пока только у Missy Elliott и Kendrick Lamar.

TO-MA Параллели (премьера клипа, 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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