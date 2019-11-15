Война за наследство «Иванушки»: квартиру Олега Яковлева могут продать вместе с его невестой

Спустя два с половиной года с момента смерти певца его имя по-прежнему на устах в ток-шоу и новостях. Но обсуждают не стихи и песни, а нажитое имущество, которое никак не могут поделить между собой наследники. Яковлев, хоть и не был поп-королем, не владел дворцами и личными самолетами, но за его недвижимость между некогда близкими людьми развернулась настоящая война.

ВМЕСТО ЛЮБИМОЙ ВПИСАЛ В ЗАВЕЩАНИЕ ДРУГА

С Александрой Куцевол, которая стала его последней любовью, Олег жил без штампа в паспорте. Саша, в прошлом телеведущая, после встречи с «Иванушкой» посвятила ему не только личное, но и рабочее время — занималась концертами Яковлева после ухода из группы в 2013 году. Но жениться артист не спешил, и на вопросы журналистов только отмахивался — мол, нам и так хорошо, куда торопиться…

В июне 2017-ого певец сгорел за несколько дней: по официальной версии, от тяжелой формы пневмонии. Но говорили, что организм 47-летнего Яковлева был ослаблен циррозом печени, развившимся на фоне алкогольных возлияний. А через пол-года, когда вскрыли завещание, выяснилось, что отсутствие штампа в паспорте сыграло с Куцевол злую шутку. Ничего из нажитого — квартиры в Москве, Болгарии, Черногории, машины и счета в банках на общую сумму 200 млн рублей — артист любимой не оставил, а по суду претендовать на долю может лишь законная супруга. Все свою имущество Яковлев завещал племяннице и… студенческому товарищу, актеру Роману Радову.

- Всех так удивляет, что Олег вписал меня в завещание, словно в этом есть какой-то подвох, - рассказал «КП» Радов. - Но мы много лет близко дружили, поступали в ГИТИС в одной десятке, вместе прошли студенческую жизнь. Я знаю, как разрывался Олег, когда решил пойти в «Иванушки». Он ведь серьезный драматический артист, работал в театре, и вдруг — шоу-бизнес. Но Олежке так хотелось петь! Помню, когда он записал с «Иванушками» «Тополиный пух», прислал мне послушать — несмотря на образ балагура и весельчака, он был очень сомневающимся человеком.

По словам актера, из трех объектов недвижимости, доставшихся ему от друга, на самом деле два и так принадлежали ему.

- После института Олег какое-то время жил у меня в расселенной коммуналке, где я был единственным владельцем, - продолжает Роман. - Он ведь не москвич, приехал из Иркутска. А тогда, чтобы прописаться, надо было стать собственником. И мы с Олегом оформили фиктивную сделку, я ему якобы продал пол-квартиры. А когда у Олежки появился свой угол, мы не стали ничего менять, так и остались двумя совладельцами. Вокруг моего дома расселяли старые пятиэтажки, и я рассудил — двум хозяевам могут дать больше, чем одному.

Еще одно помещение — мастерскую в Басманном тупике Радов купил в кредит. Но банк отказал ему в ссуде, пришлось Яковлеву выручать товарища, оформив сделку на себя.

- Этот кредит я платил и плачу до сих пор, - уверяет наследник «Иванушки». - Поэтому в сухом остатке в дар я получил лишь одну квартиру — четырехкомнатную, на Дербеневской набережной. Все остальное — жилье за рубежом, счета в банках, права на творчестве Олег завещал своей единственной родственнице - племяннице Тане. Думаю, мне он решил помочь, так как знал: если с ним что-то случится, все расходы я возьму на себя. И действительно, я платил за похороны, место на кладбище, за свои деньги устанавливал памятник. А воспользоваться подаренной квартирой не могу до сих пор.

ВЫCЕЛЯТЬ БУДУТ СИЛОЙ

Дело в том, что в просторных апартаментах у реки до сих пор проживает Александра Куцевол, называющая себя вдовой певца. Что только оне не делала, чтобы заполучить эту недвижимость стоимостью более 20 миллионов рублей. Сначала по-хорошему уговаривала Радова: мне, мол, эта жилье дорого, как память — отдай, устрою в ней музей.

- Я даже по доброй воле предложил ей свою московскую квартиру, знаю же, что за столько лет в столице собственный угол у Саши так и не появился, - объясняет Радов. - Но она отказалась — ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной.

Получить ее Куцевол пыталась и через суд: сначала безуспешно требовала признать несостоявшегося мужа невменяемым, потом и вовсе предоставила справку о браке с Яковлевым, якобы заключенном в Сербии. Но эти документы оказались поддельными.

- Мы сделали запрос через Минюст и выяснили, что никакой свадьбы не было — теперь это официально признано российским судом, - сообщила адвокат Радова Екатерина Рубашкина. - Говорили, что после этого на Александру даже завели уголовное дело за подделку документов, но от нас такой инициативы не поступало. Решение суда о праве собственности на квартиру у нас на руках, но в силу оно пока не вступило — ждем апелляции от Куцевол . Но законных оснований оставаться в этой квартире у нее попросту нет, поэтому надеюсь, до Нового года судебные разбирательства завершатся, и мы придем ее выселять уже с судебными приставами.

По словам юриста, Радов еще не решил, будет ли жить в этой квартире.

- Но он человек ранимый, и вряд ли после всего случившегося сможет там находиться, - полагает адвокат. - Возможно, это жилье придется продать. По закону, мы можем это сделать хоть сейчас, даже несмотря на то, что Александра занимает жилплощадь . Никаких проблем — просто покупателю придется пару раз явиться в суд, чтобы закончить начатое нами дело. Поверьте, это не самая большая сложность — Куцевол в любом случае придется покинуть жилье: хоть самой, хоть в сопровождении представителей закона.

P.S.«Комсомольская правда» попыталась связаться и с самой невестой Олега Яковлева, но она ответила, что никаких интервью сейчас не дает.

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