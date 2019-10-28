Всплыли шокирующие подробности смерти Олега Яковлева из "Иванушек"

С момента смерти солиста группы "Иванушки International" прошло более двух лет. Но близкие усопшего Олега Яковлева, которому 18 ноября могло бы исполниться 50 лет, бьются не на жизнь, а на смерть за его наследство. Достоянием общественности становятся не только шокирующие детали личной жизни певца, но и и его смерти.

Олег Яковлев скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет. Он оставил завещание, согласно которому имущество должно достаться другу Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 200 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин известных мастеров.

Однако последнюю волю звезды пытается оспорить сожительница Александра Куцевол. Она заявила, что незадолго до смерти Олега Яковлева стала его женой. Мол, их брак был зарегистрирован в Сербии. Наследники убеждают суд, что Куцевол подделала свидетельство о браке.

Меж тем Александра претендует на квартиру покойного. Недвижимость находится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей. "Александра Куцевол по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры", - сообщила в программе "Прямой эфир" адвокат Романа Радова.

На съемочной площадке появилась и племянница усопшего солиста группы "Иванушки International". Татьяна сделала шокирующее заявление о том, что якобы Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщила родственница певца, Куцевол представлялась врачам официальной супругой Яковлева.

"После того как Олег впал в кому, прошло всего два дня. Врачи обратились к Саше и спросили, что делать дальше? В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", - заявила Татьяна Яковлева.