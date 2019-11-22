Травяные чаи: проверка на качество!

Сегодня травяные чаи набирают все большую популярность. Люди хотят заботиться о своем здоровье и красоте, поэтому все чаще отдают предпочтение травяным напиткам.

Но при выборе травяного чая вам необходимо учитывать несколько факторов: производитель, место сбора трав, производство. Иными словами, вы должны соотнести со своим выбором ответы на 3 вопроса: Кто? Где? Как?

КТО?

При выборе травяного чая, первое, на что необходимо обратить внимание – состав, который подходит именно вам. Чтобы быть уверенным в сбалансированном составе чая, обратите внимание на производителя, который зарекомендовал себя как производитель качественных фармацевтических товаров и которому доверяют миллионы потребителей. Имя производителя должно быть на слуху.

Потому что хоть и производство травяных чаев кажется простым, на самом деле работа с травами – очень сложный и трудоемкий процесс. Порой выпускать действительно качественные и в то же время полезные травяные чаи оказывается сложнее, чем синтетические лекарства.

Специалисты крупных фармкомпаний тщательно изучают сырье и разрабатывают сбалансированный состав с правильными дозировками трав и синергичным воздействием.

ГДЕ?

Самый важный вопрос – это чистота сырья (трав), и эти опасения справедливы. С развитием промышленности и ростом загрязненности воздуха, возросла вероятность того, что травы могли впитать в себя огромное количество тяжелых металлов, канцерогенов и других вредных веществ, в том числе продукты жизнедеятельности животных.

Поэтому собирать и выращивать травы необходимо в правильном месте и в правильное время – в момент их максимальной биологической активности.

Алтай по праву заслужил звание одного из самых экологически чистых районов Земли. Здесь резко континентальный климат позволяет накапливать растениям максимальную активность и в то же время, делает их устойчивыми и к жаре, и к холоду. Именно здесь произрастают уникальные травы, богатые витаминами и микроэлементами и известные своими целебными свойствами. И именно алтайские травы так популярны среди приверженцев здорового образа жизни.

Так более крупный производитель использует более качественное сырье. Крупный завод выбирает наиболее экологически-чистую местность, сам контролирует сборщиков трав и территорию сбора, производит входной контроль качества растительного сырья для каждой партии. Только такой подход к делу исключает попадание и дальнейшее присутствие в производстве ненужных трав и примесей. Таким образом обеспечивается максимальная микробиологическая чистота продукта.

КАК?

После получения качественного и чистого сырья возникает другой, не менее значимый вопрос: как переработать растение так, чтобы сохранить максимум пользы. Оборудование и технологии – очень значимый фактор.

Чтобы получить качественный травяной чай, необходимо применение технологий, которые позволяют обеспечивать чистоту и безопасность конечного продукта с соблюдением всех требований и норм.

Использование современных передовых технологий дает более совершенное управление, контроль над процессом и исключает риск ошибок.

Наличие у продукта сертификата GMP – важный показатель. Производство продукции в условиях международного стандарта GMP является гарантией качества и чистоты продукта.

Итак, выбирайте травяной чай того производителя, который отвечает всем вышеперечисленным критериям.

Компания Эвалар – первая фармкомпания, которая создала полный цикл производства растительных препаратов – от выращивания растений до их переработки в готовый продукт.

Серия чаев Эвалар БИО от компании Эвалар – это алтайские сборы и моночаи, разработанные специально для вас. В отличие от других травяных чаев или сборов, травы для чаев Эвалар БИО выращиваются в экологически чистых предгорьях Алтая и на собственных плантациях Эвалар без использования химикатов. И собираются в момент их максимальной биологической активности.

Компания Эвалар выпускает травяные чаи серии Эвалар БИО уже много лет с применением уникальных технологий. В коллекцию Эвалар БИО входит 25 травяных чаев различных направлений: для сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, для почек, успокаивающий вечерний, очищающий и многие другие.

Чаи Эвалар БИО – это 100% натуральный состав без искусственных красителей и ароматизаторов.

Сырье и готовая продукция тщательно проверяется на радиационную безопасность и отсутствие вредных веществ.

Микробиологическая чистота чаев достигается специальным методом обработки трав – «мгновенный пар» на французской установке. Так, травы, входящие в состав чаев Эвалар БИО, максимально сохраняют всю природную силу растений.

Специалисты компании Эвалар тщательно подбирают состав и балансируют дозировки трав. Специально подобранные травы дополняют и усиливают действие друг друга, нормализуя работу всех органов и систем организма.

Специальные фольгированные пакеты, чаев Эвалар БИО сохраняют всю пользу плодов и трав от момента сбора/упаковки до заваривания.

Эвалар БИО – это польза трав, приятный вкус и аромат, и удобство применения за счет пакетиков с ярлычком.

Изготовлены в соответствии с международным стандартом качества GMP.

Коллекция чаев Эвалар БИО – природная сила Алтая для вашего здоровья!

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