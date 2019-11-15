2019-11-15T20:17:18+03:00
Звезды

Дочь показала последнее видео Аллы Вербер

Бизнесвумен беззаботно танцует на пляже
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вербер по праву называют "королевой русского ритейла"Вербер по праву называют "королевой русского ритейла"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Три месяца прошло с момента смерти fashion-директор ЦУМа Аллы Вербер во время отпуска в Италии. До недавнего времени ее близкие хранили молчание, не появляясь в соцсетях. Однако не так давно дочь бизнесвумен Екатерина Вербер нашла в себе силы и вышла на связь с поклонниками.

"Дорогие подписчики и друзья моей мамы. Это Катя Вербер. После долгих раздумий, я приняла решение, что хочу дальше делиться с Вами фотографиями и видео, которые мне удалось собрать и сохранить в память о моей дорогой маме", - обратилась к фолловерам девушка.

Она пообещала как можно чаще выходить на связь. И вот сегодня, 15 ноября, в блоге появилась новая запись. Екатерина разместила ролик. "Хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в Инстаграм", - гласит подпись.

verberallaverberalla
Добрый вечер, дорогие подписчики моей мамы...
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Алла Вербер беззаботно танцует на пляже Форта-дей-Марми. Через несколько дней ее не стало.

Напомним, Алле Вебер стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и называют причиной смерти. Врачи боролись за жизнь бизнесвумен почти сутки, но 6 августа fashion-директор ЦУМа скончалась. Вербер по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в России.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в Италии.Она одевала всю эстраду, первая привезла в Россию D&G, и сколотила целое состояние на модных брендах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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