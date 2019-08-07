Алла Вербер работала на износ и купалась в роскоши

В Москве легендарного fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллу Вербер, кажется, знали все. Тем трагичнее стало известие о ее внезапной смерти во время долгожданного отпуска в курортном местечке Форт-Дей-Марми. Представители модной индустрии, друзья и знакомые отказываются верить в произошедшее и оставляют в соцсетях соболезнования. Многие вспоминают о том, как радовалась Алла Константиновна, что наконец-то несколько дней она проведет в Италии со своими родными - дочерью Катей и внуками.

Алла Вербер работала буквально на износ. Бесконечные перелеты, часто ночные, которые выматывают сильнее всего. Не успев приземлиться, рано утром ей нужно предстать во всей красе на многочасовых переговорах. "Ты должна встать в шесть утра и к восьми часам быть в идеальной форме - волосы, руки. В Америке на все это особенно обращают внимание, в Европе не так. И не дай бог опоздать на встречу хоть на одну минуту!", - рассказывала она изданию ОК

Она годами не отдыхала, у нее не было выходных, как у обычных людей. С одной выставки она уезжала на другую, Недели моды чередовались с межсезонными выставками и шоу. И так до бесконечности. И это не говоря о том, что она руководила одним из крупнейших в Европе магазинов, полноправной хозяйкой и душой которого она была.

verberalla Уже совсем скоро я буду дома

"Очень большая потребность отдохнуть! Я каждый год говорю, что в следующем буду работать меньше, уходить из офиса до восьми, буду ходить в театры три раза в неделю. Клянусь моим подружкам. Но куда бы меня ни пригласили, я прихожу последняя, у меня пропадают билеты, и я все время с этим борюсь. Я улетела на fashion-week в Милан. Это было 17 января, а вернулась 10 марта. Полетела в Нью-Йорк, потом в Лос-Анджелес - не была там лет восемь. А тут еще и Том Форд пригласил. Он делал большое fashion-шоу перед церемонией вручения «Оскара». Ну, я подумала, что раз я в Нью-Йорке, надо слетать. Все дни, которые были вроде бы свободны в Милане, в Париже, заполнились работой. Отдохнуть так и не удалось", - цитирует ее Forbes.

В Москве рабочий день fashion-директора ЦУМа заканчивался обычно в 22:00. А дальше начинались звонки в Америку. "Потом работаю дома. Засыпаю в час. В семь тридцать - восемь встаю. Из 12 месяцев в году восемь - в командировке. А значит, в девять ноль-ноль я уже на показе или на деловом завтраке. И так уже очень много лет", - говорила она в интервью Tatler.

verberalla Впереди много работы над собой, и, я надеюсь, что все получится!

О ее профессиональном чутье ходили легенды. Важнейшие составляющие женского гардероба она умела закупить так, чтобы к распродаже почти ничего не осталось. "У меня ужасно развита интуиция, и так было всегда... С интуицией и с возрастом приходит опыт. Я не работала первые 17 лет, всю остальную жизнь я работаю в одном и том же бизнесе. Поэтому интуиция у меня есть, и она с каждым годом только развивается все сильнее и больше", - признавалась Алла.

Она учила людей работать, продавать, общаться с клиентами, быть доброжелательными, прививала любовь к моде. "Я иду вперед, наравне с молодежью, я знаю все самое новое, и я уже там первая. И это тоже часть моей репутации, - отмечает бизнесвумен. - Я ощущаю на сезон вперед. Если сейчас все розового цвета, можете не сомневаться - полгода тому назад я закупила тонны розового. Люди, которые работают со мной, знают эту мою способность и доверяют".

verberalla Я очень счастлива, что прилетела моя мама, дочка и мои любимые внуки

Ее девиз: "Ни минуты покоя". В ее голове, как в теплице, всегда зрели новые проекты. "С одной стороны, устаешь от всего этого страшно, так иногда хочется спрятаться, зарыться, никуда не идти, полежать с книжкой и в миллионный раз пересмотреть «Подсолнухи» или «Развод по-итальянски». А с другой - на третий день такой жизни завоешь от тоски. За 20 лет в Mercury - я пришла в компанию в 1994-м - моя работа стала образом жизни. И поди пойми, хорошо это или плохо. Для меня это хорошо", - говорила Алла Константиновна.

verberalla Я счастлива быть сейчас в Москве и гулять по городу

Ее называли трудоголиком. И это при том, что родилась она в очень обеспеченной семье. Семья жила в Ленинграде. Два раза в неделю были походы в оперу и на балет, один вечер в добровольно-принудительном порядке отдавался под концерты классической музыки. Отец Аллы занимал умопомрачительную по советским временам должность заведующего зубопротезным отделением. Ее дед - легендарный собиратель антиквариата Абрам Иосифович Флейшер

Когда 20 лет назад встал вопрос о том, где жить в Москве, она захотела приобрести квартиру в Тверском районе. "Как-то поздним вечером я вышла из театра на Тверском бульваре и решила немного прогуляться. Тогда я увидела мой будущий дом. Он мне напомнил прекрасную архитектуру моего родного Санкт-Петербурга и даже чем-то Парижа... До сих пор я влюблена в этот дом и мне всегда приятно возвращаться в мою квартиру", - признавалась Вербер.

Она любила окружать себя роскошью. Вот и свой уголок в центре столицы обустраивала с большой любовью и на свой вкус. "Мы купили настоящие катакомбы, на четыре семьи. Строение предназначалось под снос, и никто не понимал, зачем мне квартира именно здесь. А я не понимала, как можно жить где-то еще. Квартира была в катастрофическом состоянии, но потолки высокие, камин, окна на две стороны - на бульвар и на синагогу. То есть она была такой питерской, в Москве же почти нет подобного жилья. Да и район напоминает мне нью-йоркский Сохо", - делилась Алла с подписчиками.

В итоге внутренняя отделка обошлась ей дороже, чем стоят сами апартаменты. Дизайнерский ремонт, брендовая мебель - шикарная четырехкомнатная квартира похожа на небольшой, только жилой, музей. На стенах - многомиллионные картины художников-нонконформистов. Нестерова, Немухин, Кропивницкий, Кабаков, Пурыгин - сегодня их работы оцениваются в астрономические суммы.

verberalla А что у вас сегодня на завтрак?

Когда-то ее отец сказал: "Мою младшую дочь выбрось из самолета, она приземлится на парашюте в какой-нибудь стране. Но если ей сказать, что она, к примеру, в девять часов вечера на следующий день должна быть в Риме, то она там обязательно будет и уже неважно, как туда добраться". И папа был прав. Алла Вербер до последнего своего вздоха была оптимисткой. "Открываю утром глаза - светит солнце, и я понимаю, что жизнь прекрасна", - любила говорить эта удивительно сильная женщина.