2019-10-31T21:25:21+03:00
Звезды

Молчала от горя: дочь впервые заговорила о смерти Аллы Вербер

Катя Вербер нашла в себе силы и обратилась к подписчикам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вербер по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в РоссииВербер по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в РоссииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Почти три месяца прошло с момента смерти fashion-директор ЦУМа Аллы Вербер во время отпуска в Италии. Все это время ее близкие хранили молчание и не давали комментарии прессе по поводу трагедии. И вот дочь бизнесвумен Екатерина Вербер нашла в себе силы и вышла на связь с поклонниками.

"Добрый день, дорогие подписчики!", - обратилась девушка к публике в блоге. Обычно именно эти слова Алла Вербер говорила фолловерам. Катя разместила фотографию, на которой она в кадре вместе с мамой и бабушкой.

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Добрый день, дорогие подписчики!
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Единственная наследница вице-президента компании Mercury очень тяжело переживает потерею близкого человека. Она поблагодарила всех неравнодушных за слова поддержки и рассказала, как первое время переживала смерть мамы. "Я очень это ценю. Несколько месяцев мне было сложно что-то опубликовать и поделиться своими мыслями, но сейчас пора начать новую главу в моем Инстаграме. Мне бы хотелось делиться с вами интересными моментами своей жизни, так как это привыкла делать моя мама", - написала Екатерина.

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Как же я рада, что ко мне приехали мои любимые девочки! Люблю вас больше всех на свете!
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Неделю назад она была в Милане. Катя остановилась в отеле, где всегда жила ее родительница. "Все сотрудники Four Seasons, начиная от швейцара, официантов и до менеджера отеля ко мне подходили и выражали свои соболезнования", - написала Вербер-младшая.

В один из вечеров она пошла поужинать с близкими подругами мамы в любимый ресторан Аллы Вербер. "Хозяин заведения всегда с большим уважением относился к моей маме, и в конце вечера не дал нам возможности заплатить за наш ужин", - рассказала девушка.

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Я очень счастлива, что прилетела моя мама, дочка и мои любимые внуки
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Екатерина не скрывает, что в последнее время все ее спрашивают о том, как себя чувствует бабушка Татьяна Абрамовна. "Пережить своего ребенка - это самое большое горе. Бабушке 87 лет. У нее началась сильная депрессия, и ей, как никогда, нужно внимание и поддержка близких людей. Она не хочет, да и не может лететь ни в Киев, ни в Москву. Поэтому я, не раздумывая ни минуты, прилетела с детьми в Торонто. У меня нет права сдаваться. Только вместе мы сможем преодолеть это горе", - резюмировала Екатерина Вербер.

Напомним, Алле Вебер стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и называют причиной смерти. Врачи боролись за жизнь бизнесвумен почти сутки, но 6 августа fashion-директор ЦУМа скончалась. Вербер по праву называют "королевой русского ритейла". Она с нуля построила индустрию моды в России.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в Италии.Она одевала всю эстраду, первая привезла в Россию D&G, и сколотила целое состояние на модных брендах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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