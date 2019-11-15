Евгения Медведева победила Александру Трусову в короткой программе Гран-При России

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В пятницу, 15 ноября, в Москве на пятом этапе серии Гран-При по фигурному катанию женщины представили свою короткую программу. Главная интрига первого проката соревнований была одна. Кто будет выше по итогам - Трусова или Медведева? В Канаде Трусова блестяще выиграла, а Женя была только пятой.

Первой во второй разминке на льду появилась Саша Трусова. Начало ее проката не обошлось без курьеза. Она упала на лед за полминуты до старта. Но быстро поднялась! Трусова поставила личный рекорд - 74,21 балла. Это лучше, чем было на Гран-При Канады.

Александра Трусова в короткой программе побила свой рекорд сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Она прыгает лутц-риттбергер. Это традиционный каскад для группы Этери Тутберидзе. Ей было неудобно и она сделала тулуп. Но у одиночников решает голова в эти сотые секунды и она приводит к такому решению. Она ворожит этой программой, она - в музыке и получает удовольствие от того, что делает, - прокомментировала итоги выступления Трусовой в прямом эфире "Первого канала" Татьяна Тарасова.

После нее под девятым стартовым номером вышла Станислава Константинова. Но она сорвала свое выступление, допустив падение с двойного лутца. От судей же получив только 54,36 балла. Ну а следом же за Стасей на льду появилась Евгения Медведева. Она уже давно не соревновалась на турнирах в Москве и возвращение в Россию получилось отличным!

Станислава Константинова.Фото: REUTERS

Идеально чистый прокат позволил Медведевой обойти Трусову в короткой программе. От судей она получила 76,93 балла.

Комментировавшая для "Первого канала" эфир Татьяна Тарасова осталась довольна этим выступлением:

- Это лучший прокат у Жени в этом году. Как же Брайан дышал во время выступления! Она посвящает себя этому и она - пример для тех, кто хочет заниматься фигурным катанием долго и счастливо. Поставленная прекрасно Илюшей Авербухом программа просто!

Главная интрига вечера решилась - Медведева оказалась выше Трусовой по итогам первого выступления. Но все-таки во второй день на Гран-При России у ученицы Этери Тутберидзе включится ее главное оружие - четверные прыжки. Против них сейчас в мировом фигурном катании у женщин никто не может ничего противопоставить.

Евгения Медведева.Фото: REUTERS

Первая тройка перед вторым прокатом, который пройдет завтра, 16 ноября - Медведева, Трусова и американка Мэрайя Бэлл. 7 баллов отставания у американки - 67,11 балла. Произвольная программа у женщин на Гран-При России пройдет завтра, 16 ноября. Старт - в 17:30 по московскому времени.