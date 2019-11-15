Письма Параджанова с зоны: "Тарковский считает, что я гений, а я считаю, что я - в говне"

Блеск зыкинских бриллиантов затмил еще один лот аукционного дома «Двенадцатый стул». Впервые на торги будут выставлены письма Сергея Параджанова, написанные им племяннику Гарику и его матери Анне из украинской тюрьмы.

Сергей Параджанов уже снискал мировую славу, когда угодил во второй раз в тюрьму. Фильм «Тени забытых предков» завоевал 28 наград в 21 стране. Его режиссерские работы ставили в один ряд с работами Федерико Феллини. Им восхищались Куросава, Годар, Антониони. А зарубежные журналисты за эпатаж сравнивали его с Сальвадором Дали. Он постоянно шутил, мистифицировал так, что невозможно было понять, где правда, а где выдумки. Рассказывал, например, что плохо учился в школе потому, что родители заставляли его глотать драгоценные камни, чтобы их не нашли во время постоянных обысков. "А утром меня не отпускали в школу, пока из меня не выйдут драгоценности, сажали на горшок сквозь дуршлаг. И мне приходилось пропускать уроки". В других рассказах он сообщал, что отец держал в Тифлисе бордель «Семейный уголок».

Однажды в интервью одной датской газете режиссер заявил, что “его благосклонности добивались десятка два членов ЦК КПСС”.

Конверт с письмом

Никто так и не понял, что это было.

Параджанов не скрывал, что бисексуален. Но для друзей и близких не было сомнений, что дело режиссера - сфабриковано. Слишком часто и слишком открыто он критиковал все и вся.

Одним из пунктов обвинения был гомосексуализм. Параджанову вменяли изнасилование мужчины на голову выше его. А в качестве доказательства вины предлагалась ручка в форме обнаженной женщины, игральные карты для взрослых.

Дорогому Гарику от Сергея Параджанова

С июня 1974 года по декабрь 1977 года Сергей Параджанов писал письма - сыну Сурену, жене, матери, друзьям. Собранные вместе они составили своеобразный «Дневник узника». Многие из этих опубликованы, но несколько писем, выставленных на декабрьских торгах - не публиковались никогда и нигде.

«Дорогой Гарик», - неизменно обращается режиссер к племяннику. Он наказывает четырнадцатилетнему мальчику учиться хорошо. «Учись как можно лучше. Нужно обязательно закончить десятый класс», «Тебе надо много работать над речью и пластикой. Работай и учись. Смотри все что можешь увидеть. Ходи в и в театр… Смотри телевизор. Видел ли ты Князя Игоря?» «Работай надо собой читай вслух, ходи на танцы». А в одном из писем - шутливый завет «Учись, учись. Ленин».

В 1974 году режиссер не знал, что именно Гарик станет косвенным виновником того, что его посадят в третий раз.

Фото мальчика Параджанов вырезал из журнала и приклеил к письму. "Похож на тебя", - написал он Гарику

Параджанов сидел по плохой статье. Администрация устраивала ему избиения. Издевались сами зэки.

«Если бы ты знала, какое здесь собрано зло. Какие патологии! Сын - отец! Отец - дочь (секс). Наркотики! Валюта! Хищение! Совращение! Убийства! Чечены! Ингуши! Грузины! Армяне! Лагерь больше, чем Губник. Озверелые. Неукротимые», - писал он жене Светлане.

Заключенные дали ему кличку «старик". Они думали, что известного режиссера прислали к ним затем, чтобы он "снял киношку" про зону.

В тюрьме Параджанов совершил попытку самоубийства. Но, что удивительно даже с такой "опускаемой" статьей Параджанов вскоре приобрел авторитет. Зэкам стал известен один из пунктов обвинения - "режиссер Сергей Параджанов изнасиловал члена КПСС". После этого заключенные прониклись к режиссеру большим уважением и, как гласит один из мифов, принесли извинения со словами: "Мы коммуняк всегда на словах имели, а ты - на деле!"

Вдохновленный таким признанием, Параджанов вскоре придумал новую историю и рассказывал всем, что лично изнасиловал триста членов КПСС.

"Время летит скоро уже два года и два месяца! Когда меня задержали, я думал, что не выживу и один день. Но человек - глуп все выдерживает", - пишет он Гарику в 1976 году.

Однако стоило заключенному обжиться в одном из лагерей - как его тут же переводили в другой: в Губник, Стрижевку, Коммунарск. Все повторялось, но везде ему удавалось завоевать авторитет у специфической публики.

Сергей Параджанов был ассистентом режиссера по реквизиту в фильме "Максимка". Он стал лучшим другом темнокожего "Максимки", которого играл актер Толя Бовыкин

«Аня! Меня перевели в другой лагерь на Украине это Донбасс. Тяжело очень. Плохое время… Осталось 810 дней. Нет сил. Вероятно, это конец. Фреску на степенен трогай. Она мне очень дорога», - пишет он сестре.

На одном из выставляемых на аукционе писем - картинка. Человек в фуфайке с метлой стоит под стрелой крана.

Автопортрет в фуфайке

Он работал уборщиком в цехе. Как писал, однажды специально залил водой цех. Всю ночь, стоя в ледяной воде, он ведрами выгребал воду. «Харкаю кровью. Неужели это мой конец? Я скучаю по свободе. Где я – это страшно!»

Впрочем, он позволял себе вольности. Когда однажды заключенному сделали замечание за то, что он «метет без огонька», Параджанов поджег свою метлу.

"Я пишу много, но не записываю. Склероза нет"

На зоне Параджанов подмечал интересные истории и эпизоды, которые могли пригодиться ему в дальнейшем. Например из мест, где сидел режиссер, располагалась возле железнодорожных путей. Повариха вагона-ресторана одного из курсирующих поездов каждый раз распахивала халат надетый на нагое тело, когда вагон проносился мимо зоны. Представление продолжалось долго и всякий раз в час назначенный зэки собирались посмотреть на секундное представление.

"Следующее свидание 1 июля 1977 года. Я пишу много но не записиваю так как то что я пишу могут добавить срок. Лучше выйти а потом записать. Склероза нет!!!!" - значится в одном из писем.

- Заключенному разрешалось писать письма два раза в месяц, но он нашел способ делать это чаще, передавая весточки через учителя, который приходил к нему на свидания, - рассказывает эксперт аукционного дома Анна Сыроватская .

«Человек передаст тебе это письмо два дня будет в Тбилиси. Жить будет в моей комнате. Это очень большое одолжение», - пишет Параджанов сестре. - В том же письме просит ее передать ему носки, консервы, лезвия, чай высший сорт, книгу «Евангелие» из шкафа и поломанную серебряную вилку или ложку, отмечая в скобках "очень нужно серебро". На зоне Параджанова уважали за то, что он умел все. Рисовал портреты и эротические картинки, своему умершему соседу по нарам изготовил из мешковины плащаницу с библейскими сюжетами. Когда у него забрали карандаши — стал собирать крышки от молочных бутылок. Выцарапывал на них профили писателей, заливал фольгу смолой и получал “талеры Параджанова”. Одну из таких смятых крышечек с выцарапанным гвоздем профилем Пушкина спустя десять лет попала в руки режиссера Федерико Феллини. Он отлил по ее образцу серебряную медаль, которой до сих пор отмечается лучший фильм на фестивале в Римини.

Шутки Параджанова

Федерико Феллини часто писал режиссеру на зону. "Волнуюсь за твою судьбу, ты ведь великий человек, держись». Однажды Параджанова вызвал начальник тюрьмы и поинтересовался, кто такой Феллини.

- Это мой брат, Федор, - соврал заключенный. И, пустив слезу, признался, что Федору очень хотелось бы отпраздновать новый год вместе с ним. Начальник тюрьмы поверил и сигнализировал высшему начальству:

«Изыскана возможность празднования Нового года путем приезда итальянского просветработника, товарища Федора Феллини, родного брата заключенного Параджанова. Просим разрешить».

За выдающегося режиссера хлопотала и Лиля Брик, муза Маяковского. Она присылала ему вкусные посылки: салями, французские конфеты, которые съедали начальники. Параджанов не оставался в долгу и сам отправлял Лиле "весточки" из-за решетки. Однажды к 8 марта он выслал ей букет цветов, сделанный из колючей проволоки и использованных носков. Лиля пришла в восторг и поставила его у себя в доме, облив одеколоном, чтоб не воняло.

Не забывал Параджанов поздравить и родных ему людей. На аукционе выставляется открытка. "Гарик, спасибо. Пиши ответы на вопросы. Береги себя Время плохое" - и рисунок человека в профиль за колючей проволокой.

"З днем народження", - значится на обороте. Параджанов сидел в тюрьме на Украине.

- Его вызвали в Киев письмом о том, что у сына Сурена брюшной тиф, - говорит Анна Сыроватская. - А когда он приехал - арестовали.

Открытка Гарику с днём рождения

С Украиной связано одно из главных разочарований режиссера. Как известно, одна из самых известных работ - картина "Тени забытых предков" о любви гуцульских Ромео и Джульетты — Ивана и Марички. После того как фильм завоевал кучу наград, киношники шутили: “грузинский армянин снял самый украинский фильм”.

Фрагмент одного из писем

Зачем "поддал(с)я дружбе с персонами и пидпанками. Что это дало, кроме ложной сенсации? Мне надо было распинаться Ненке Укр(аин)е в любви?!" - пишет режиссер уже из тюрьмы.

"Тарковский считает, что я гений, я считаю, что я в говне"

Не раз в письмах племяннику режиссер вспоминает о Тарковском. "Позвони Буце - он хорошо знает о Тарковском. Фильм Зеркало говорят очень сложный фильм". "Гарик - Тарковский мой друг! Был у нас в гостях когда Ира испекла торт клубничный. Он снял фильм Андрей Рублев и Солярис, Иваново детство".

Параджанов и Тарковский встретились в 1966 г., когда Андрей Арсеньевич приехал в Киев в связи с премьерой «Андрея Рублева». Когда режиссер поднялся на восьмой этаж киевской квартиры Параджанова, первое что он увидел - ослика, привязанного к батарее.

Они очень дружили с Тарковским, а критики вечно проводили параллели между ними. Когда-то Тарковский выщипал все желтые цветы на поляне, чтобы снять нужный ему цвет. Параджанов же выкрасил скалы в Закарпатье синькой, когда снимал свою украинскую любовную историю в "Тенях забытых предков".

"Я считаю что он гений, он считает что я гений, но я считаю, что я в говне", - заключает дядя в письме племяннику.

Сергей Параджанов "Портрет племянника"

В весточках с зоны режиссер много спрашивает у племянника о родных, близких и даже соседях. Интересуется, как отмечали годовщину смерти бабушки, что ели, что пили. Пеняет Гарику на то, что одно из писем написано под диктовку матери и мальчик не ответил на вопросы дяди.

"Что делает Алик твой брат. Он очень талантливый художник и ему надо много работать", - спрашивает режиссер.

Еще один лот - портрет мужчины, выполненный синей ручкой. Это и есть Алик Джаншиев, двоюродный брат Гарика. Художник, он всегда был рядом с Параджановым, помогая ему на съемках, и в киноэкспедициях и на прогулках по городским свалкам,- как отмечают друзья. Параджанов снял его в роли Пиросмани в своем маленьком шедевре “Арабески на тему Пиросмани”. Вскоре после съемок неожиданно для всех Алик добровольно ушел из жизни.

Освобождение и новый арест

Режиссера выпустили из Перевальской колонии 30 декабря 1977 г. — за год до окончания срока. Немалую роль в этом сыграла Лиля Брик. Она попросила Луи Арагона, мужа свой сестры, замолвить слово перед Брежневым. Когда Арагон произнес фамилию Параджанова, генсек очень удивился и спросил, кто такой этот Параджанов.

Своему любимому племяннику Сергей Параджанов тоже привез из тюрьмы сувенир - спичечные коробок со вшами, "чтобы понял, что такое советская тюрьма".

Спустя пять лет, 12 февраля 1982 г. Сергея Параджанова арестуют снова. На этот раз - по подозрению в даче взятки.

Гарика, тогда студента четвертого курса театрального вуза, вызовут в МВД, скажут, что эксперты проверили его сочинение и насчитали 62 ошибки. От Гарика потребуют признаться, что дядя давал взятку членам вступительной комиссии. Выступая обвинителем по последнему делу Параджанова, Гарик разрыдается прямо перед судьей…

- Откуда у него деньги, у него даже нижнего белья нет. Он носит фланелевые трусы нашей матери Сирануш, - будет кричать сестра Анна на суде.

Из третьей своей тюрьмы Параджанов не напишет племяннику ни строчки…